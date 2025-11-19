青森熊害海上版連環警報！ 獵人乘船10時撲殺黑熊！

港口出海的意外海上客

哎喲，青森的秋冬本該是漁民撒網賞海景的愜意，誰知11月13日早上9點30分，野邊地町港口漁民出海北行陸奧灣，離岸幾百米竟見黑熊頭探水面，像在海上散步！

NHK報導，這熊正往大海方向前進，漁民拍下影片直呼「從沒想過海上見熊」。小編刷到畫面時心想，這不就是「熊版海上日記」的續集嗎？

來，咱們邊看海景邊聊聊這意外海上客，保證不濕，只添點漁村小驚喜～🐻‍🦰

漁民影片的頭探水面畫面

影片中，黑熊頭露出水面，毛茸茸的身影在浪花間晃悠，漁民驚呼「熊會游泳？」陸奧灣沿岸野邊地町，熊蹤本就頻傳，這次海上現身讓人摸不著頭腦。

朝日新聞報導，熊可能是從山林下海覓食，暖化讓果實短熊膽子大到渡泳，離岸幾百米外有民居，漁業合作社副會長說：「應對熊患得山海兩頭顧。」

網友在X調侃：「熊海上趴，漁民海鮮變熊鮮。」這種畫面，這頭探總讓人脊背發涼。🌊

獵人乘船的撲殺行動

漁民報警後，狩獵協會獵人和漁協人員同乘漁船出海，10時左右在海面尋到熊蹤，直接撲殺結束。北海道新聞報導，這雄性黑熊身長1.5米重140公斤，屍體運岸封存，無人傷亡。

青森縣熊害2025年超瘋狂，環境省數據4-10月出沒地圖紅遍，暖化推波讓熊渡海頻率up。網友在PTT旅遊板po：「青森海上熊撲殺，紅葉季加船費。」

香港LIHKG笑說：「熊游泳，漁民熊鮮怕怕。」這種行動，這撲殺總讓人感慨：海美，熊更猛。🚤

網友的漁村驚喜熱議

事件一爆，X和LIHKG熱鬧翻！台灣網友po：「陸奧灣黑熊渡泳，漁民出海見熊！」香港讀者笑：「1.5米雄性海上趴，新玩法？」

有人怒：「熊害12死，行動起來！」；有人萌：「熊頭探水，可愛怕怕。」漁協副會長無暇受訪，忙推預防。這種熱議，這驚喜總讓人邊笑邊嘆：熊出沒，海鮮無敵。📱

