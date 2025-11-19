中國政府通報暫停進口日本水產品
青森熊害海上版連環警報！ 獵人乘船10時撲殺黑熊！
青森熊害海上版連環警報！ 獵人乘船10時撲殺黑熊！
港口出海的意外海上客
哎喲，青森的秋冬本該是漁民撒網賞海景的愜意，誰知11月13日早上9點30分，野邊地町港口漁民出海北行陸奧灣，離岸幾百米竟見黑熊頭探水面，像在海上散步！
NHK報導，這熊正往大海方向前進，漁民拍下影片直呼「從沒想過海上見熊」。小編刷到畫面時心想，這不就是「熊版海上日記」的續集嗎？
來，咱們邊看海景邊聊聊這意外海上客，保證不濕，只添點漁村小驚喜～🐻🦰
漁民影片的頭探水面畫面
影片中，黑熊頭露出水面，毛茸茸的身影在浪花間晃悠，漁民驚呼「熊會游泳？」陸奧灣沿岸野邊地町，熊蹤本就頻傳，這次海上現身讓人摸不著頭腦。
朝日新聞報導，熊可能是從山林下海覓食，暖化讓果實短熊膽子大到渡泳，離岸幾百米外有民居，漁業合作社副會長說：「應對熊患得山海兩頭顧。」
網友在X調侃：「熊海上趴，漁民海鮮變熊鮮。」這種畫面，這頭探總讓人脊背發涼。🌊
獵人乘船的撲殺行動
漁民報警後，狩獵協會獵人和漁協人員同乘漁船出海，10時左右在海面尋到熊蹤，直接撲殺結束。北海道新聞報導，這雄性黑熊身長1.5米重140公斤，屍體運岸封存，無人傷亡。
青森縣熊害2025年超瘋狂，環境省數據4-10月出沒地圖紅遍，暖化推波讓熊渡海頻率up。網友在PTT旅遊板po：「青森海上熊撲殺，紅葉季加船費。」
香港LIHKG笑說：「熊游泳，漁民熊鮮怕怕。」這種行動，這撲殺總讓人感慨：海美，熊更猛。🚤
網友的漁村驚喜熱議
事件一爆，X和LIHKG熱鬧翻！台灣網友po：「陸奧灣黑熊渡泳，漁民出海見熊！」香港讀者笑：「1.5米雄性海上趴，新玩法？」
有人怒：「熊害12死，行動起來！」；有人萌：「熊頭探水，可愛怕怕。」漁協副會長無暇受訪，忙推預防。這種熱議，這驚喜總讓人邊笑邊嘆：熊出沒，海鮮無敵。📱
Japhub小編有話說
哇，這陸奧灣熊渡泳寫完，小編的漁網都想撒了！從頭探水面到乘船撲殺，這海上太意外。
如果你有青森熊海攻略，或漁村趣聞，留言區分享～下次聊個不遊的日本秋季趣事，穩穩點哦！
其他人也在看
汪明荃羅家英不丹結婚相曝光！「Only You」式的甜蜜關係，恩愛多年還是會吻額頭放閃，家英哥：我就還咗個心願喇！
「阿姐」汪明荃與羅家英結婚 16 年終於拍攝婚紗照，甜蜜如初戀引全網熱議！現年 78 歲的「阿姐」汪明荃與 79 歲羅家英先經 20 年愛情長跑，再歷經 16 年婚姻恩愛如昔，最近前往不丹拍攝綜藝節目《帶阿姐看世界》，獲製作組安排超甜蜜的不丹婚照拍攝行程，阿姐更率先曝光甜蜜照片！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Amazon Black Friday Week 11 月 20 日回歸！黑五優惠週優惠碼、全網折扣一文整合！
去年 Amazon 把「Black Friday」、「Cyber Monday」整合成超長「Black Friday Week」的做法顯然獲得了不錯的效果，於是今年他們決定保持策略不變，在 11 月 20 日至 12 月 1 日之間舉辦新一次「Black Friday Week」讓大家能有足夠時間掃貨。Yahoo Tech HK ・ 2 天前
大媽贏深圳國際模特兒大賽冠軍 全網崩潰驚呼「外母大人」
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬紛紛O咀，負評毒舌出晒嚟，甚至話贏嘅係「外母大人」，好mean！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
中方再暫停進口日本水產品 外交部：當前形勢下不會有市場(更新)
中日關係因日本首相高市早苗涉台言論再度緊張，中日兩國的政治、經濟以至民間交流都急速降溫。共同社今日報道，中國政府已向日本政府通報再度暫停進口日本水產品。另外，根據中方意向，圍繞恢復日本牛肉對華出口的政府間磋商亦已中止。 日方應中方要求 暫停恢復日本牛肉對華出口談判 在北京，外交部發言人毛寧回應，日方之前承諾am730 ・ 1 小時前
【中環解密】「無語哥」獲邀訪港學整鹹蛋
香港旅遊發展局近年積極邀請網紅來港體驗，並通過他們在社交媒體「說好香港故事」，局方最新公布，早前安排TikTok粉絲數量第一（逾1.6億）、以「無語哥」形象風靡全球的網紅Khaby Lame（Khaby）到訪本港，期望藉着Khaby的體驗分享，吸引更多國際旅客，親身來港感受這座城市的獨特魅力。信報財經新聞 ・ 14 小時前
AngelaBaby與兒子逛街被捕獲 8歲小海綿暴風式成長高過媽媽肩膊
36歲女星的Angelababy（楊穎）與男星前夫黃曉明於2022年離婚，兩人共同撫養兒子，而日前母子在上海用餐、逛街時被網民捕獲，拍到Angelababy與8歲兒子「小海綿」同框，雖然只見到二人的背景，但已能見證到小海綿正在暴風式成長，其身高已超過媽媽的肩膊。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 1 天前
謝霆鋒貼地拍片介紹愛店！筲箕灣老字號鴻昇餅店「世一」曲奇皮蛋撻
近日，謝霆鋒於社交平台上載一段短片，大方分享自己最愛的港式老餅店，更貼地即場購買曲奇皮蛋撻與雞尾包，在車上邊拍邊食，邊食邊點評大讚好吃，極具說服力。影片一出，不少網民紛紛留言詢問其愛店的資料。Yahoo Food ・ 10 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限19/11）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有Loacker威化餅 $5、維記雪米糍 $6、雀巢Mega 榛子朱古力雪條 (多件裝) $20！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 7 小時前
「骨傳導棒棒糖」韓國便利店熱賣！GD都有玩，食住糖腦海會聽到aespa，像是「嘴巴專屬演唱會」
韓國CU便利店新品來襲！會播K-Pop的「Idol Music Candy」（骨傳導棒棒糖），超有趣！隨機聽IVE、SEVENTEEN、aespa熱曲。這款骨傳導棒棒糖一咬進嘴，聲波就透過顎骨直達內耳，無需耳機就能聽到音樂震撼迴盪！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
【759阿信屋】今期熱選（19/11-23/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Suntory Starbucks咖啡 $24.9/2件、HAEJEO韓式海苔3包裝$12.9/2件、Yamaki 火鍋湯底系列 $35/2件、759阿信屋蝦滑/墨魚滑 $45/2件！YAHOO著數 ・ 7 小時前
新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠 康文署、食環署：即日視察偵查源頭︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】鼠患問題不時都困擾市民。香港舞台劇演員梁景堯在threads上載一條新蒲崗寧遠街一棵老榕樹的短片，片中見十多隻老鼠空群而出，老鼠見拍片者走近也不懼人。梁不禁慨嘆「全部都係老鼠，點搞呀？」食物環境衞生署及康樂文化事務署回覆《Yahoo新聞》查詢時均稱，涉事地點非鼠患黑點，已即日派員視察。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
屯門有狠心主人駕車棄狗 身體被索帶緊綁寫「請收養我」
【動物專訊】今日氣溫驟降至14度，但有狠心的主人卻故意駕車到藍地大街附近遺棄一隻年僅3個月大的狗狗。幸運多名有愛心的街坊經一日尋找後終於成功救起小狗，現時正打算為小狗尋找暫託。有份協助拯救該小狗的其中一位義工、Facebook「兩母子」版主Bobo表示，狗狗現時仍十分驚慌，被人綁上的索帶至今仍未成功剪下，非常可憐。 兩母子板主Bobo表示，他收到消息指，昨晚有人故意駕車到藍地大街，並放下一隻約3個月大的狗狗，相信該人是故意遺棄狗狗，而狗狗的頸上綁着一條索帶，並繩掛着一張寫著「請收養我」的紙。 據知，狗狗被遺棄後非常驚慌，並走進綠怡居停車場 ，Bobo和其他街坊一起前往尋找，最終於今晚成功找到及捉回該狗狗。 Bobo 覺得狗狗很可憐，在天寒地凍下才被遺棄。她說不知狗狗之前有什麼經歷，現時表現非常驚慌。他們會為狗狗嘗試尋找暫託或領養。若有意暫託，可Facebook聯絡「兩母子」版主。 The post 屯門有狠心主人駕車棄狗 身體被索帶緊綁寫「請收養我」 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 19 小時前
特朗普威脅釘牌電視台 租用銅鑼灣舊樓做直播？
特朗普接獲沙地萬億投資承諾之時，他又因著愛潑斯坦檔案風波重提向美國廣播公司（ABC）釘牌建議，原因係該台記者就愛潑斯坦敏感議題向他提問。同一日ABC駐港記者分享一條短片，揭示進行新聞直播地方，竟然是銅鑼灣臨海舊樓單位。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出
無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
中國居民赴日簽證手續停止受理！14間內地航空公司退票、約49.1萬張機票被取消
日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發了中國的強烈反彈，14間內地航空公司退票服務，約49.1萬張機票被取消，中國多家旅行社已停止銷售前往日本的旅遊產品，甚至連簽證手續也遭到暫停。Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前