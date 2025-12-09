青森7.5級地震│山田裕貴電台節目受影響 目黑蓮留言關心災情

【on.cc東網專訊】日本青森縣昨晚（8日）深夜發生黎克特制7.6級地震，造成至少30人受傷，逾10萬人收到避難指示，當地氣象廳一度發海嘯警報。男星山田裕貴主持的直播電台節目《山田裕貴的All NIGHT NIPPON》受地震消息影響，即時更改節目內容，取消原定男星田Wentz瑛士及主播川島葵擔任嘉賓的環節，改由自己單獨主持。山田表示在直播室亦感受到震動，並提醒聽眾要注意小心，照顧自身安全。

而最近有到北海道拍攝劇集《The Royal Family》的人氣組合Snow Man成員目黑蓮，亦於地震發生後，在社交網即時動態留言，關心在北海道及東北地區的粉絲之外，又關心劇集取景地牧場的動物安全。

