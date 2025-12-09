宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
青森7.5級地震│山田裕貴電台節目受影響 目黑蓮留言關心災情
【on.cc東網專訊】日本青森縣昨晚（8日）深夜發生黎克特制7.6級地震，造成至少30人受傷，逾10萬人收到避難指示，當地氣象廳一度發海嘯警報。男星山田裕貴主持的直播電台節目《山田裕貴的All NIGHT NIPPON》受地震消息影響，即時更改節目內容，取消原定男星田Wentz瑛士及主播川島葵擔任嘉賓的環節，改由自己單獨主持。山田表示在直播室亦感受到震動，並提醒聽眾要注意小心，照顧自身安全。
而最近有到北海道拍攝劇集《The Royal Family》的人氣組合Snow Man成員目黑蓮，亦於地震發生後，在社交網即時動態留言，關心在北海道及東北地區的粉絲之外，又關心劇集取景地牧場的動物安全。
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
王鶴棣帶隊返家鄉拍攝 意外揭黃曉明僅老王爸爸5歲
【on.cc東網專訊】內地男神王鶴棣日前偕黃曉明、黃子韜、劉耀文等回四川省樂山家鄉拍攝綜藝節目《宇宙閃爍請注意》，獲鄉親熱烈歡迎，坐在露天雙層巴士拍攝時，被頒贈寫上「滿載榮光歸故 樂山巨星四棣仔」的錦旗，相當威水。東方日報 OrientalDaily ・ 44 分鐘前
趙露思名媛Look坐頭排睇騷 甩抑鬱轉玩聖誕Feel
【on.cc東網專訊】內地小花趙露思昨日（7日）以全球品牌代言人身份亮相上海舉行的品牌時裝騷，是她宣布成立新公司後的首個品牌線下活動。她以粉色連身短裙配名貴皮草上陣，狀態大勇，獲讚是千金名媛，一出場就引來全場尖叫。趙露思獲安排坐在頭排看騷，她經過觀眾席時，隨手收東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
潤娥AAA典禮奪年度女演員獎、流利中文感言引全場暴動！粉黑公主Look＋珠寶搭配精準到位
發表感言時，她先以韓文致謝，下一秒直接切換中文：「謝謝大家喜歡我，喜歡我的電視劇，也喜歡我的作品，請大家繼續關注我。」全場尖叫直接破表！十級中文實力真的不是開玩笑，無論是不是粉絲都完全被她拿捏。在紅毯風格上、潤娥這次把「精緻又大氣」四個字穿在身上。她身著...styletc ・ 19 小時前
濱崎步上海萬人場變空場！ 「我是Ayu」霸氣宣言！
哎喲，日本年末音樂節目FNS歌謠祭本該是天后濱崎步閃耀舞台的時刻，誰知12月3日晚她穿華麗造型現身，卻在IG po照配句「I keep moving forward, because I am ayu.（我會持續前進，因為我是Ayu）」， 簡直是對上海演唱會取消的無聲宣言！Japhub日本集合 ・ 19 小時前
宣萱Threads互動超親民 翻舊《尋秦記》相簿即爆seed 凍齡女神再圈粉
宣萱近日活躍於社交平台Threads，除咗每隔兩三天就會分享生活小事，從工作日常心情到寵物照，內容貼地又真實，而且幾乎每當粉絲tag佢，就會熱情回覆。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
61歲張家輝和關詠荷相戀超過30年，專注努力皆因太太的一句：你現在不行，不代表將來不行
日前張家輝迎來61歲生日，儘管沒有公開生日照，想必也是和深愛的太太關詠荷一同慶祝。數日前，二人在茶餐廳用餐時被網友遇見，甚至被邀請一同合照。這對親民的模範夫妻，婚後已經走過了22個年頭，一開始時不被看好的當家花旦配知名度不高的演員，到後來演員成了影帝，成為一段以堅定感情推翻雜音的愛情故事。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
日本粉絲腦洞無極限！東京動漫展各種神Cosplay，好萊塢明星傻眼配合演出
2025 東京動漫展（東京コミコン2025，TokyoComicCon）於 12 月 5 日到 7 日在幕張展覽館盛大舉行，這屆活動依然星光閃耀，邀請了眾多歐美影視圈的超重量級嘉賓。像是包括漫威電影宇宙的「酷寒戰士」Sebastian Stan、《魔戒》「佛羅多」Elijah Wood 與「山姆」Sean Astin、《雙面人魔》「漢尼拔」Mads Mikkelsen 等大咖。現場日本粉絲為了和偶像合作，可以說發揮了極致的 Cosplay 創意和熱情，而明星們面對各種突發奇想的合照要求，也展現了極高的親和力與幽默感，留下了無數精彩的互動場面。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
許紹雄女兒許惠菁撰文念亡父：好掛住你 上月閉門辦禮斥有人泄細節 新加坡男星：沒料到會令家屬感到傷害
藝人許紹雄（Benz雄）於今年10月28日因腎癌引發器官衰竭離世，享年75歲，其喪禮於上月中在大圍寶福紀念館閉門進行，但仍設有公祭讓市民弔唁，亦有安排傳媒入內致祭及簡短拍攝，但其後儀式沒有公開，不少圈中人拭淚送別。當日喪禮完結後，許紹雄女兒許惠菁會見記者，懷著哀傷心情去感謝大眾關心，以及觀眾對其爸爸的愛戴，又指會以爸爸為做榜樣，她會照顧好家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蘇志威支持女兒唔做歌手創業開麵包店 笑指：少咗一個勁敵
草蜢成員蘇志威與太太劉小慧嘅家庭生活一向低調奢華，一家四口住喺飛鵝山價值半億嘅獨立屋，生活優渥。蘇志威長女蘇君蕎（Yumi）樣貌甜美Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
清野菜名當媽還在飛踢全場！ 迪士尼叔母原來這麼能打啊！
清野菜名現在31歲，IG 174萬粉，隨便一張練拳照就能讓留言區刷到當機。160cm的她，踢起人來比180cm的男人還兇，重點是她還當了媽！Japhub日本集合 ・ 23 小時前
《神探俏嬌娃》拍檔劉玉玲與祖娜芭莉摩亞清談節目重聚
【on.cc東網專訊】由荷里活3大女星金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）、祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）與劉玉玲（Lucy Liu）合演的賣座電影《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）是不少影迷的「集體回憶」，而已轉做清談節目主持東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《Emily in Paris 5》 回來了！移居羅馬、 Mindy戀Alfie？劇情還可以如何發展？
來自芝加哥的Emily，終於要和巴黎說Byebye，學習當個羅馬人了。《Emily in Paris》第五季即將上架，Lily Collins將從法國前往意大利，展開全新的冒險。正式追劇前，先為你搜籮關於《Emily in Paris》第五季的全部資訊。《Emily in Paris》第四季大結局帶來了不少震撼的收尾，Emily被選中協助籌劃並監督Agence Grateau在羅馬的新辦公室，Emily還將要與新男友Marcello（Eugenio Franceschini飾）共事。 不過，劇季結尾時，剛剛獲得米其林星的Gabriel（Lucas Bravo飾）決心要追到羅馬，贏回Emily的心。 至於好友Mindy（Ashley Park飾）在大結局中因歐洲歌唱大賽夢碎而沮喪，但她之後被邀請擔任《Chinese Popstar》的評委，並演唱她的新歌。在第五季的劇情簡介中，寫道：「但就在一切看似步入正軌時，一個工作計劃卻出了差錯，連鎖反應引發了心碎和事業挫折。為了尋求穩定，Emily投入法式生活方式，直到一個重大秘密威脅到她最親密的關係之一。」在第五季的預算告中，展現了義大利迷人的街ELLE.com.hk ・ 1 小時前
魏如萱「母子戀」現況曝光 分隔兩地視像傳情
【on.cc東網專訊】金曲歌后魏如萱早前認愛小21歲網紅Ian，但因被外界質疑介入Ian及舊愛若盈戀情，令該段感情備受輿論壓力，對此魏如萱事後雖回應男女雙方都是在單身狀況才開始交往，但若盈方面卻一度表示「雙方處於冷靜期」，讓三人的關係撲朔迷離。早前若盈和Ian還東方日報 OrientalDaily ・ 44 分鐘前
鮮浪潮︱《逆留》剖白回流心聲 導演高思約：去留無分對錯 要對得起自己︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「你點解要返去（香港）啫？」第 19 屆鮮浪潮入圍作品《逆留》中一句拷問，帶出了近年移民潮後港人回流的現象。故事中兩位女主角，分別面臨移居英國和回流香港的情緒拉扯。導演高思約指，港人因對未來的不確定而聚散離合，即使陷入迷惘，仍然為自己所選的路而活，「無論你去邊個方向都無啱定錯，我哋所有人就係要 justify（證明）自己嘅決定，做任何事情都係，你要對得起自己，It’s your life to live（這是你的人生，由你決定如何過）」。Yahoo新聞 ・ 4 天前
C奶慈妹男友身份曝光 交往多年常放閃
【on.cc東網專訊】台灣富邦啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員慈妹（彭翊慈），近日被爆出原來早已名花有主，與在綠島開民宿的男友交往多年。有知情人透露慈妹男友外形陽光、身材健壯，熱愛登山、滑雪等戶外運動，兩人在社交圈完全公開，經常會貼出私下相處的影片，絲東方日報 OrientalDaily ・ 43 分鐘前
「神7」六缺一合體 大島優子歸隊AKB紀念騷
【on.cc東網專訊】日本偶像女團AKB48為慶祝出道20周年，一連4日在日本武道館舉行的演唱會兼巡唱《AKB48 20th Year Live Tour 2025》尾場，昨日(7日)圓滿結束。今年5月誕下第2胎的前成員大島優子在晚間公演登場，跟前田敦子、板野友東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
專訪｜JACE感激林家謙當初願與「黃毛丫頭」合作 自認I人超軟弱超廢容易喊
JACE陳凱詠兩年前自立門戶，到出年終於首登「歌手殿堂」紅館，開農曆年檔又史上首設企位，十足個性一樣反傳統。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
阿仙奴女球星威廉臣復出
【Now Sports】阿仙奴女足星將，亦是英格蘭代表隊隊長的莉雅威廉臣，經過休戰4個月後，將於周二歐聯對川迪時復出。莉雅威廉臣（Leah Williamson）自今年歐洲國家盃受膝傷以來，已缺陣4個月，她於上周六阿仙奴贏利物浦2:1的比賽列入後備，卻未能上陣。阿仙奴領隊施莉格絲證實威廉臣在周二之戰不會正選，只會有限度上陣。施莉格絲說：「她一直跟隨球隊操練，上周對利物浦的比賽也列入名單中，主要是讓她重拾節奏，能夠有她在身邊很好。她幹得出色，今天完成整課訓練。她明天可以落場數分鐘，她不會正選，但會在大軍之中。」威廉臣缺陣期間，阿仙奴未能延續上屆贏歐聯的強勢，目前在英超落後榜首的曼城8分，而在歐聯4戰兩勝排第10。now.com 體育 ・ 9 小時前
「佛萊迪餐館之五夜驚魂2」嚇出好票房 北美奪冠
（法新社洛杉磯7日電） 追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據顯示，「佛萊迪餐館之五夜驚魂2」（Five Nights at Freddy's 2）5日至7日期間北美有6300萬美元進帳，拿下票房冠軍。北美票房排名第2的是上週冠軍片「動物方城市2」（Zootopia 2），週末進帳達4300萬美元，上映2週累計票房達2.2億美元，全球總收入直逼10億美元。法新社 ・ 23 小時前