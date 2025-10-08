在照燒醬的基處上加上檸檬汁，讓原本較鹹甜的口味在多了一份清香，尤其經過處理的雞胸吃起來軟嫩外又沾裹上滿滿的醬汁，看起來油油亮亮，吃起來軟嫩又有豐富的醬香，真的非常下飯。 - 我們有實體店面了喔～詳情歡迎點擊下方連結 山夾商行：https://reurl.cc/ZN6MqW 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8g

製作時間: 15分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

雞胸肉 300g

米酒 1大匙

鹽巴 少許

黑胡椒 少許

太白粉 3.5大匙

檸檬 1顆

醬 汁

味醂 2大匙

醬油 2大匙

砂糖 1小匙

水 1.5大匙





作法:

1 ：





首先將雞胸肉切成約1公分厚的片狀，再與米酒、鹽巴、黑胡椒拌勻醃製。

2 ：





接著將步驟1的雞胸肉與太白粉一起裝入袋中，並搖動整個袋子，讓雞胸肉均勻地沾裹上太白粉。

3 ：





熱油鍋，將步驟2的雞胸肉下鍋煎至表面定型。(不需要煎上色喔！！只要你用鍋鏟或夾子撥動有感受到表面變硬即可。)

4 ：





在鍋中倒入所有醬汁的食材，並均勻地翻動直到醬汁收到你喜歡的濃稠度。

5 ：





關火後再擠上檸檬汁，放上幾片檸檬片，並攪拌均勻就完成了。

6 ：











