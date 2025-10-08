衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
青檸照燒雞胸肉
在照燒醬的基處上加上檸檬汁，讓原本較鹹甜的口味在多了一份清香，尤其經過處理的雞胸吃起來軟嫩外又沾裹上滿滿的醬汁，看起來油油亮亮，吃起來軟嫩又有豐富的醬香，真的非常下飯。 - 我們有實體店面了喔～詳情歡迎點擊下方連結 山夾商行：https://reurl.cc/ZN6MqW 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8g
製作時間: 15分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
雞胸肉 300g
米酒 1大匙
鹽巴 少許
黑胡椒 少許
太白粉 3.5大匙
檸檬 1顆
醬 汁
味醂 2大匙
醬油 2大匙
砂糖 1小匙
水 1.5大匙
作法:
1 ：
首先將雞胸肉切成約1公分厚的片狀，再與米酒、鹽巴、黑胡椒拌勻醃製。
2 ：
接著將步驟1的雞胸肉與太白粉一起裝入袋中，並搖動整個袋子，讓雞胸肉均勻地沾裹上太白粉。
3 ：
熱油鍋，將步驟2的雞胸肉下鍋煎至表面定型。(不需要煎上色喔！！只要你用鍋鏟或夾子撥動有感受到表面變硬即可。)
4 ：
在鍋中倒入所有醬汁的食材，並均勻地翻動直到醬汁收到你喜歡的濃稠度。
5 ：
關火後再擠上檸檬汁，放上幾片檸檬片，並攪拌均勻就完成了。
6 ：
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56315
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
