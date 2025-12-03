宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
青發署鼓勵青年參與社區行動 信義房屋力挺
[NOWnews今日新聞] 百組青年把地方行動帶進松菸，去「居久屋」不喝酒，而是品嘗在展場發酵、釀造出的地方故事。教育部青年發展署「114年青年社區參與行動2.0-Changemaker暨青聚點計畫成果展」日前登場，展出50組行動成果、41組青聚點和30組Dream Idea績優點子。信義房屋自2017年起連續九年贊助計畫，累計投入420萬元。
青發署表示，今年成果展以居酒屋為想像載體，打造一個能暫停、傾聽與交會的場域，展覽規劃四大展區「山野徑」「川海巷」「共學路」「舞樂街」，並安排9場行動體驗、2場青聚點沙龍及2場表演，邀請民眾走進「青年居久屋」，在故事與互動中感受地方的風土。參展團隊展現多元行動樣貌，從初次嘗試地方議題，到長期深耕社區，每個計畫都反映青年對土地的觀察與投入，並透過創意與協作，提出具體解方，累積屬於地方的獨特風味。
信義房屋倫理長楊百川致詞指出，青發署長期致力培力青年，協助他們從Dreamer（夢想家）到Actor（行動家），再到Changemaker（翻轉家），讓台灣的未來在各地逐步發生。信義房屋自2017年起與青發署合作，成為「青年社區參與行動計畫」的夥伴，九年來持續投入資源，希望成為青年走進地方的同行者與支持者。
楊百川表示，信義房屋在推動「社區一家計畫」的過程中，也看見青年參與公共議題的熱情快速升溫。今年社區一家的《築夢個人類》提案數成長43%，《深耕校園類-大專青年組》更翻倍成長，達到去年的兩倍，顯示越來越多青年願意回到家鄉、重新走進社區，用創意與行動連結自己與地方，帶來改變。
許多團隊透過教育、文化保存、藝術關懷等行動，具體回應 SDGs 精神，讓青年成為地方永續的關鍵動能。信義房屋表示，未來將持續透過「社區一家」計畫與各類合作，推動人、社區、社會共好生生不息，讓台灣的每個角落都充滿希望。
