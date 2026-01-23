青聯青年宿舍BeLIVING不獲續租 業主紀惠集團將租期延長一個月至三月底(車軒珩報道)

【Now新聞台】由香港青年聯會2023年起營運的青年宿舍，因業主不再延長租約未能繼續營運，原定要在2月底前遷出，業主紀惠集團表示會彈性延長租期至3月底，方便住戶搬遷。

這個位於銅鑼灣摩理臣山道的青年宿舍提供194個宿位，前身是酒店。

青聯日前公布，由於與業主紀惠集團的租約至下月28日，因此住戶需在下月底前遷出，已獲大部分住戶同意，同時會為他們豁免2月租金及轉介他們到其他青年宿舍入住，無需再次審批及面試。

有首批入住的青年稱，上周才接獲通知要遷出，現時每月租金約4000元，期望以相若價錢租到市區其他的青年宿舍。

BeLIVING Youth Hub住戶陳先生：「除了我之外，其他BeLiving的人都正在申請第二間宿舍，所以現在爭宿位的情況都頗猖獗，所以都有些困難，(遷出時間)僅僅剛剛好，可以應付到現在那麼急的情況，但我覺得仍不足夠，他們說幫我轉介申請到其他宿舍，其實這個程序我覺得都要加快一些。」

青聯去年已向業主提出續約意願，但到去年底接獲不續約通知，對於有指青聯因為欠租而不獲續約，青聯指營運以來一直有交租，雙方是在維修費用上仍然溝通中。

BeLIVING Youth Hub代表楊政龍：「接管酒店物業後，有各項失修問題開始浮現，過往幾場世紀暴雨及颱風，當中有漏水、冷氣機問題及升降機故障等等，大家同意將部分酒店維修及設施升級費用由香港青年聯會墊支，加上租務期間有履行租務責任，持續地繳付租金，雙方在已支付維修費用，在租金作出相應的調整。」

紀惠集團執行董事湯振傑：「在商言商，我們要考慮一些商業因素，考慮後正如剛才所說，有些維修這樣情況，有租客的情況下去做，是事倍功半，所以考慮過後不跟他們續約。」

湯振傑稱，若有住戶未能在限期前遷出，會彈性處理物業交收期延長至3月31日，讓租戶有多一個月時間搬遷。

青聯表示會為住戶舉行惜別會，未來亦會繼續與他們保持聯繫。

#要聞