青葵公路兩車相撞 碎石雜物散落行車線上

【on.cc東網專訊】青葵公路發生交通意外。今日(15日)早上11時08分，一輛貨車與一輛工程車沿路往機場方向行駛，至近長青隧道入口時意外相撞，貨車車斗上大量碎石等雜物散落行車線上，駛經車輛需慢駛閃避。意外中無人受傷，人員到場圍封部分行車線，清理路面雜物。受事件影響，往機場方向交通受阻。

運輸署宣布，因路面有障礙物，青葵公路(往機場方向)近長青隧道入口的部分行車線現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

