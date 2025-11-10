青葵公路貨車司機暈倒 無人駕駛自炒撞壆

【on.cc東網專訊】葵涌發生交通意外。今早(10日)11時46分，一輛貨車沿青葵公路往西隧方向行駛，至近連翔道迴旋處一支路時懷疑司機不適暈倒，貨車無人駕駛情況下，自炒撞向右邊石壆，司機昏迷被困車內，途經駕駛人士見狀報案求助。救援人員接報到場將43歲男司機救出，交救護車送往瑪嘉烈醫院搶救。警員正調查意外原因。

運輸署宣布因交通意外，由青葵公路往西區海底隧道方向通往連翔道迴旋處的支路的快線現已封閉，現時上址交通繁忙。

