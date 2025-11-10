青葵公路貨車失控「自炒」撞壆 司機昏迷送院不治

青葵公路發生致命交通意外。（有線電視新聞截圖）

青葵公路發生交通意外。

今日（10日）上午11時46分，一輛貨車沿青葵公路、往尖沙咀方向行駛，近美青路對開失事撞壆，停在右邊線貼近石壆，倒後鏡輕微損毀。警方和救援人員接報後趕至現場，將男司機救出，據了解他已經陷入昏迷，沒有表面傷痕，由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救，可惜延醫至下午1時不治。警方經調查，初步不排除42歲男司機在駕駛期間不適，繼而暈倒。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲如有任何人目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 1446與調查人員聯絡。

現場交通受阻

運輸署表示，因交通意外，由青葵公路（往西區海底隧道方向）通往連翔道迴旋處的支路的快線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

