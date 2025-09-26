「青蘋果綠」很難駕馭？學GD機場穿搭，用一件CHANEL深藍冷外套變身「貴族校園Boy」

向來走在時尚最前沿的權志龍（G-Dragon），近期機場造型再度引發討論！他以超搶眼的青綠色長褲搭配多款CHANEL單品，完美示範如何將大膽色彩與高端精品融合，輕鬆撐起高級感！這次造型中，從細節配飾到重點單品，處處藏有驚喜，馬上拆解哪些單品有望成為下季熱門！

Photo from Getty Images

亮點褲裝：Miu Miu青綠色長褲

這條MIU MIU青綠色褲是整套造型的視覺重點！褲型偏直筒剪裁，能拉長腿部線條，與其他單品搭配時形成強烈的色彩對比，輕鬆突顯個人氣場。

休閒度假風：CHANEL 2026早春度假編織袋

CHANEL 2026早春系列的白色編織手袋，以藤編材質營造度假氣息，柔和色調中和了青褲的張揚感。袋身設計簡潔，僅以小香標誌點綴，沒有過多裝飾。搭配機場造型時，既能容納隨身物品，又讓整套穿搭多了份休閒隨性，打破高級品牌的距離感。

學院風外套：CHANEL早春海軍藍外套

GD層次搭配CHANEL早春系列的海軍藍外套，紅白邊線設計呼應學院風主題，這種混搭手法既保留品牌精緻基因，又更有年輕活力，適合過渡季節參考！

復古眼鏡：Chrome Hearts半框墨鏡

GD佩戴的Chrome Hearts半框墨鏡，以簡約線條帶出復古氛圍，金屬細節與青綠色褲裝形成微妙對比。這款眼鏡搭配整體造型時，不僅起到修飾臉型的作用，更為休閒感添了幾分復古feel。

可愛俏皮配飾：CHANEL Coco Neige系列毛帽

白底黑標的CHANEL毛帽來自2024 Coco Neige系列，蓋耳設計兼顧保暖與俏皮感。GD以此單品提升頭部亮點，示範如何用小配件讓整體造型更具完整度！

精緻珠寶點綴：Jacob & Co.聯名項鍊

頸部點綴的是GD參與設計的Jacob & Co.項鍊「Lucky You」，鏈身細節精緻，墜飾小巧不誇張，不會搶過其他單品鏡，既能體現個人風格又帶有獨特意義，低調展現質感。

