青衣發生交通意外。

今日（12日）上午9時13分，一輛貨櫃車於青衣交匯處翻側，貨櫃車司機自行報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，司機沒有受傷。現場消息指，疑因連接拖頭及拖架之間的掛接軸斷開而致。

受交通意外影響，青衣交匯處的部份行車線封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1002812/青衣交匯處貨櫃車翻側-司機自行報警求助?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral