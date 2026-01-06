青衣休班警疑醉酒閙事 被投訴噪音後擲鞋 涉襲警、阻差辦公被捕 調內勤禁配槍｜Yahoo

跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
【Yahoo 新聞報道】一名32歲休班警員周日（4 日）凌晨疑酒後鬧事被捕，涉襲警、阻差辦公及無攜帶身分證明文件。警方表示，涉事休班警員將會被調派內勤職務，並禁止配槍。
警方1 月 4 日凌晨約一時，接獲青衣楓樹窩路一住宅單位噪音投訴，上門調查期間，疑被一名身上有酒氣的男子襲擊。被捕人已獲准保釋候查，須於二月上旬向警方報到，案件交由葵青警區重案組跟進。
警：非常重視人員操守
該名被捕男子為一名休班警務人員，他將被調派內勤職務，並禁止配槍。警方表示，非常重視人員操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。
據了解，該名休班警員居於青衣，兩度被投訴噪音滋擾，期間警員上門時被擲鞋及垃圾膠袋等雜物，當時身上有酒氣，其後被捕。
