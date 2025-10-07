中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
青衣印傭遭鄰居𠝹刀襲擊 疑兇墮樓送院亡
青衣發生傷人及墮樓案。昨晚(6日)9時許，一名居於長發邨亮發樓的印傭外出倒垃圾期間，突然遭一名手持利器的男子襲擊。女傭負傷返回單位，鎖上大門後報警求助。
救援人員接報到場後，發現有濃烈的煤氣味，遂搜查氣味來源，期間發現一名男子倒卧大廈平台，陷入昏迷。救援人員隨即向他施救，隨後送往瑪嘉烈醫院搶救，惜終不治。據報警方在男子身邊發現一把𠝹刀，懷疑是當時手持的兇器。至於現場發出的煤氣味，懷疑是男子墮樓時壓毀一條煤氣喉。
遇襲的女傭手部和臉部均受傷，清醒送院治理。據報墮樓男子姓方，31歲，有精神病記錄，與女傭並不相識。警方將案件列作「傷人及自殺」跟進。
