青衣大王下村女子內衣褲及襪子被盜 21歲男葵涌落網

青衣大王下村現偷衫賊，21歲男葵涌落網。(警方圖片)

青衣分區昨日(24日)及今日(25日)接獲一名女子報案，指青衣大王下村有衣服懷疑被人盜去。據悉，被盜衣物為內衣褲及襪子。

青衣分區特遣隊及葵青警區情報組人員經深入調查及翻查大量閉路電視片段，包括銳眼計劃安裝的閉路電視，成功鎖定一名涉案男子。人員今日於葵涌邨拘捕一名21歲本地男子，涉嫌盜竊。該名男子現正被扣留調查。

