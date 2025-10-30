青衣老翁墮樓女友倒斃單位 兩死者家屬認屍

【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，林男懷疑於單位內以一把鈍物襲擊鍾女，其後在多層停車場墮樓身亡。

今晨(30日)兩名死者的家屬，到葵涌公眾殮房辦理認屍手續，當中包括男死者的兩名女兒與女婿，以及女死者兩名女親友。兩批家屬神情哀傷，眾人逗留至中午12時許離開，期間不發一言。

