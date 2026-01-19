青衣西北交匯處貨車起火 射水撲熄肇事原因待查

【on.cc東網專訊】青衣有車輛起火。今日(19日)早上11時42分，一輛載有重型貨物的掛接貨車，駛至青衣西北交匯處近青衣行政大樓對開時，右車尾輪胎位置突然冒煙起火，司機見狀隨即將車駛至路旁停下並報案求助。消防接報到場派出1隊煙帽隊開動1條喉灌救，火勢迅速被撲熄，事件中無人受傷起火原因有待調查。受事件影響，上址一帶交通受阻。

運輸署宣布，因車輛着火，青衣西北交匯處(往九龍方向)近青衣行政大樓的部分行車線現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】