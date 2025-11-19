青衣西北交滙處綠Van自炒撞防撞欄 6人受傷送院

黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
黃又南揸巴士被野生捕獲 早前承認幕前冇工開 網民爆兼職車長月薪有18000？
近年本地電影業不景氣，唔少圈中人都另謀生計。向來愛車嘅男團Shine成員黃又南經營YouTube 頻道之外，早前更為咗拍片去考巴士、的士及小巴牌，又南仲加入巴士公司正式成為司機。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot 實名制難全面推行｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】當政府力推盛事經濟，黃牛黨和假飛黨亦伺機而動。售票平台 Cityline（購票通）表示，已在門票加入更多防偽特徵，亦派人主動在網絡搜尋可疑門票，轉交警方跟進。總經理林永存表示，公司會在熱門演出開售日設立「心戰室」，由團隊實時攔截不尋常的搶飛電腦程式，打擊黃牛黨，惟惡意程式不斷演進，形容為一場持久戰。他續指，公司樂意為所有演出推行實名購票，但受限於主辦方決策及場地條件，故未能全面實行。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
網上熱話｜驚見生鏽殘舊客貨車 網民笑稱敘利亞風格
有網民於社交媒體上分享，在路上發現一輛生鏽殘舊客貨車，並笑言，「末日風格改裝」。由於該客貨車十分破舊，引起網民討論。 從相片中可見，該客貨車的車尾門已經鏽跡斑斑，以及有凹陷。車尾玻璃佈滿刮花的痕跡，該車的尾軸避震亦疑似損壞。該客貨車引起網民討論。有網民表示，「敘利亞風？」、「Mad Max風」、「香港真係有非洲車am730 ・ 1 天前
煒烈失散多年兒子網上尋親 揭廿年未見面之謎 : 想有生之年見一面
早前有網民發帖尋父，更聲稱失聯多年嘅爸爸係TVB甘草演員煒烈（劉永偉）。有傳媒向煒烈了解，佢亦將當年同兒子分開嘅由來揭開。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
屯門有狠心主人駕車棄狗 身體被索帶緊綁寫「請收養我」
【動物專訊】今日氣溫驟降至14度，但有狠心的主人卻故意駕車到藍地大街附近遺棄一隻年僅3個月大的狗狗。幸運多名有愛心的街坊經一日尋找後終於成功救起小狗，現時正打算為小狗尋找暫託。有份協助拯救該小狗的其中一位義工、Facebook「兩母子」版主Bobo表示，狗狗現時仍十分驚慌，被人綁上的索帶至今仍未成功剪下，非常可憐。 兩母子板主Bobo表示，他收到消息指，昨晚有人故意駕車到藍地大街，並放下一隻約3個月大的狗狗，相信該人是故意遺棄狗狗，而狗狗的頸上綁着一條索帶，並繩掛着一張寫著「請收養我」的紙。 據知，狗狗被遺棄後非常驚慌，並走進綠怡居停車場 ，Bobo和其他街坊一起前往尋找，最終於今晚成功找到及捉回該狗狗。 Bobo 覺得狗狗很可憐，在天寒地凍下才被遺棄。她說不知狗狗之前有什麼經歷，現時表現非常驚慌。他們會為狗狗嘗試尋找暫託或領養。若有意暫託，可Facebook聯絡「兩母子」版主。 The post 屯門有狠心主人駕車棄狗 身體被索帶緊綁寫「請收養我」 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 16 小時前
華通報暫停進口日水產 兩國交流頻取消
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引起中方強烈不滿，已採取多項措施反制。日本共同社周三（19日）報道，中國向日方通報暫停進口日本水產品。日本前年8月開始排放福島核污水入海後，中方全面禁止日本水產品進口，至今年6月宣布有條件恢復部分進口，本月初才首次確on.cc 東網 ・ 2 小時前
長實入稟追討差價 撻訂跳船會飯碗不保？
洪水橋盤「#LYOS」年前驚現撻訂潮，當時長實高層已強調如重售後成交價低於撻訂價，將會向買家追討差價。事隔近一年，原來長實已啟動追差價，更有三名買家遭頒令破產。按現時破產規定，一個撻訂跳船的決定，或會令買家失落專業資格、無職升甚至無咗份工。Yahoo 地產 ・ 1 天前
發展商追差價 撻訂買家慘破產！買二手樓都面臨同樣風險！
近期樓市雖略為回穩，在高峰期入市新盤的買家危機仍未解除。據《香港01》報道，長實及宏安地產均向撻訂買家追討差價，涉及新盤包括沙田名日・九肚山、洪水橋#LYOS及大角咀Larchwood，有3名名日・九肚山買家因未能付清欠款遭法院頒令破產。28Hse.com ・ 23 小時前
全運會｜黃澤林勇闖網球男單四強 至少鎖定銅牌 明早爭入決賽
第15屆全運會周二賽事，港將黃澤林(Coleman)早上出戰男子網球單打8強賽事，直落兩盤7:5、6:0擊敗北京球手崔杰，率先拿到4強席位。由於男單賽事不設季軍戰，因此無論Coleman下仗贏波與否，都可以最少為港隊摘走一面銅牌。Yahoo 體育 ・ 1 天前
再現蝕讓案：荃德花園兩房七年輸186.8萬 蝕足三分之一！
雖然美國已開啟減息周期，但香港樓市依然承受壓力，二手市場間中錄得蝕讓個案，市場氣氛反覆。向來入場費相對較低、過去曾受投資者追捧的荃德花園，近日再錄一宗重創成交：一個高層兩房單位最新以低價沽出，業主七年間帳面損失達186.8萬元，樓價跌幅逾三分之一。值得留意的是，屋苑近月已有多宗同類單位蝕讓成交，反映市場承接力持續受壓。閱讀更多：大幅蝕讓丨白石角海鑽4房戶2,580萬沽 原業主持貨12年狂輸773萬奧柏御峯開始蝕讓潮？一房五年蝕162萬 兩月內第三宗「四分一蒸發」成交根據市場消息，荃德花園A座高層F室為一伙實用面積341平方呎的兩房單位，屬屋苑常見的標準細兩房戶型。單位早前以359萬元成交，實用呎價約10,527元。據易發網上物業估價資料顯示，該單位估值約340.6萬元，今次成交價高出18.4萬元，相差約5.40%。原業主於2018年以545.8萬元購入，當時實用呎價約16,006元。持貨七年後轉售，以入市價計算，帳面蝕讓186.8萬元，樓價跌幅達34.22%，物業貶值逾三分之一，最終只能重創離場。近月同類面積高層單位頻錄蝕讓翻查屋苑近月成交，荃德花園同類型高層單位亦有多宗蝕讓。8月下旬28Hse.com ・ 22 小時前
梁凱寧曬沖繩完婚照 與跑車合影被讚型人配型車 車牌1314彌漫浪漫氛圍
前TVB新聞主播梁凱寧於今年7月33歲生日時，喺社交平台宣布與男友訂婚，表示男方由大學同學變男朋友，再變未婚夫，多年來經歷各種高低：「曾一起毅然裸辭，曾一起求職失敗，曾一起踏足九個國家二十多個城市，曾一起轉換跑道進修，曾一起見證對方畢業，曾一起找到喜歡的工作⋯⋯還有很多很多～ 一路經歷了很多高高低低甜甜苦苦⛰️ 更期待與你未來更多的平平淡淡❤」昨日（18日），梁凱寧大曬二人沖繩婚禮照片，彌漫浪漫氛圍。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
《績後》一文綜合大行於小米(01810.HK)公布季績後最新評級、目標價及觀點
小米集團－Ｗ(01810.HK)今日低開1.91%，其後跌幅擴大，盤中曾低見38.22元一度下挫6.3%，最新報39.02元下滑4.3%，成交額93億元。多間券商於公布業績後下調其目標價，小米股價一度跌幅擴大至逾6%。AASTOCKS ・ 3 小時前
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢
人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
壽司郎殺入日出康城開分店 網民：將軍澳綫差一站齊晒似玩大富翁｜網上熱話
日本迴轉壽司連鎖店「壽司郎Sushiro」在香港大受食客歡迎，近年不斷擴張開設分店，遍佈港九新界40間分店，更即將殺入將軍澳日出康城，目前正圍封裝修，有網民笑言壽司郎「好似大富翁咁買哂啲車站，全條將軍澳綫都有齊喇」，但亦有人指將軍澳區內車站仍有調景嶺未被進駐。am730 ・ 1 天前
香港對新加坡︱關鍵一役球迷砌 Tifo：「送港隊到亞洲盃」 港隊開場 15 分鐘即入一球 下半場被連入兩球決賽周夢碎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港足球代表隊今晚在啟德體育園主場，迎戰亞洲盃外圍賽同組的新加坡隊。此役被視為港隊關鍵一役，若港隊獲勝，即可晉身2027年沙特阿拉伯亞洲盃決賽周。比賽開始前，兩大球迷組織同樣有籌備大型Tifo橫額為港隊打氣。與過往由布料繪製的巨型橫幅不同，球迷組織「香港力量」與「波台黐線佬」今次發起「色紙砌圖 Tifo」，球迷區每個座位均獲派發指定顏色的色紙，在特定時間舉起，共同拼砌出大型登機牌圖案以及「送港隊到亞洲盃」字樣。開場約15分鐘，港隊即先拔頭籌以1比0領先，全場球迷呼聲震天。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
AngelaBaby與兒子逛街被捕獲 8歲小海綿暴風式成長高過媽媽肩膊
36歲女星的Angelababy（楊穎）與男星前夫黃曉明於2022年離婚，兩人共同撫養兒子，而日前母子在上海用餐、逛街時被網民捕獲，拍到Angelababy與8歲兒子「小海綿」同框，雖然只見到二人的背景，但已能見證到小海綿正在暴風式成長，其身高已超過媽媽的肩膊。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
小紅書網紅離職TVB新聞部自爆薪金網民震驚 揭《新聞女王》真有其人？
TVB劇《新聞女王2》熱播，令不少人對新聞部運作及主播生活感到好奇，小紅書網紅「港島辣妹小黛拉」張貼員工照表示「TVB新聞部已離職，隨便問」，隨即吸引大量網民發問。有人問「新聞部究竟有冇man姐（佘詩曼）？」，樓主回答「有Ming姐」，原來是指曾任無綫新聞記者兼主播，現為TVB新聞及資訊總監的黃淑明。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
亞洲盃外圍賽︱破紀錄 4.7 萬球迷入場打氣 啟德紅海聲浪淹沒全場 港足雖敗猶榮︱多圖︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 亞洲盃外圍賽第三圈的關鍵一戰，香港今晚（18日）在啟德主場館迎戰新加坡，在多達 47,762 名球迷入場支持下，雖憑隊長安永佳先開紀錄，但下半場被對手在 5 分鐘內連入兩球反超。港足最終以 1：2 不敵新加坡，確定無緣晉級 2027 年亞洲盃決賽周。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
將軍澳美食2025｜10大將軍澳美食合集推介 爆紅鴨蔥拉麵/警署活化變茶座/隱世村屋西餐
將軍澳區包括寶琳、坑口等地區，近年將軍澳發展蓬勃，除了有多個大型商場，還藏了多間出色餐廳食店。這次Yahoo Food就推介10大將軍澳美食，當中更包括抵食壽司店、人氣拉麵、村屋西餐等等，立即bookmark定同家人朋友去食啦！Yahoo Food ・ 7 小時前
啟動23季征NBA歷史 占士半場得7分
【Now Sports】洛杉磯湖人周二對猶他爵士的比賽，迎來「大帝」勒邦占士復出，正式寫下職業生涯第23個球季出賽的NBA新紀錄，但在上半場只得7分進帳，湖人也暫以67:71落後。因為坐骨神經痛，勒邦占士（LeBron James）缺席了季初比賽，而超越雲斯卡達22個球季征戰NBA紀錄的目標，直至今周二終於實現。傷癒的大帝以正選身份上陣，而這也是他本人生涯第1563場常規賽中，第1561次打正選。不過，從比賽上半場所見，占士看來仍需要更多時間，來恢復至最佳狀態，上半場首節未有得分，只得1籃板和2助攻，直至第2節打到3分40秒，終於射入三分「開齋」，而他其後博得麥卡倫犯規，獲得罰球機會，惜第1罰「炒粉」，第2罰才命中，至完半場43秒，再射入另一三分，結果打了17分鐘僅得7分、4助攻和2籃板，且看換邊後會否慢慢入局。湖人今場最多落後過12分，但半場前靠占士及利夫斯接連射入三分，追至67分平手，但麥卡倫在壓哨前以三分回應，並且博得利夫斯犯規加罰建功，得以半場領先湖人4分，而他與基安迪佐治攜手攻入45分，是球隊兩大取分之匙；湖人方面，則以盧卡當錫20分最高。now.com 體育 ・ 1 小時前