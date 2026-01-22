【動物專訊】本報日前報道青衣有幼貓帶同貓媽媽向人討食，熱心市民即場提供貓糧之餘，亦在網上尋義工幫忙救助兩口子。義工Cindy昨日成功救起了該幼貓，惟貓媽媽對捕貓籠警覺性較高，因此尚未獲救，義工會再努力營救。原來貓媽媽總共生了3隻幼貓，義工早前已救起其中兩隻幼貓安排尋家，若貓媽媽也獲救，他們一家都有機會獲得安全溫飽的家庭生活。

幼貓日前帶同貓媽媽，向人喵叫討食，熱心市民伍小姐剛好身上有濕糧，便即場放下，幼貓即上前吃，而貓媽媽則在後面看著，沒有上前。

廣告 廣告

原來義工Cindy一直在跟進這貓媽媽一家，早前已經救起了其中兩隻幼貓，其中一隻已經住進領養人家中，另一隻也已獲領養，等待領養人整理好家中設施，便可以入住新家。今次貓媽媽和幼貓事件見報，Cindy和毛守救援溝通後，成功於昨日將幼貓救起，惟仍未能救到貓媽媽。

她說：「我們只得一個籠，BB入了便救不到媽媽，媽媽食飽後又走了。上星期救了兩隻BB之後，我們都有一直去尋找她們，但不是日日都見到她們，唯有不斷嘗試。其實貓媽媽都可以讓我們近身，但她對籠有戒心。」

她又表示，昨日救援行動中還見到疑似貓爸爸，「其實那山頭有很多貓貓，但有些貓就算你放下食物，他們都不會走近，警覺性極高。」

祝福貓媽媽也盡快獲救，全家都可以得到幸福生活。

相關報道：

幼貓帶貓媽媽主動向人討吃 熱心市民急尋義工救助可憐兩口子

討吃幼貓昨日獲救起。

討吃幼貓昨日獲救起。

青衣幼貓帶貓媽媽日前向人喵叫討食。

熱心市民提供貓濕糧，幼貓吃得津津有味，貓媽媽則在後面看著沒上前吃。

The post 青衣討吃幼貓獲救起 義工仍努力營救貓媽媽 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.