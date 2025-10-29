青衣長亨邨老翁墮樓亡 寓所內一名六旬婦身亡｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】今（29 日）下午2時許，警方接報指青衣長亨邨亨緻樓停車場對開，有一名老翁倒臥昏迷。救援人員到場證實該男子當場死亡，疑由高處墮下。

警方在長宏邨宏心樓一個單位發現一名六旬女子在屋內身亡。據悉女子身上有流血傷口，警方正調查兩名死者關係及事件原因。