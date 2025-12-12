關注

專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL 三子之母力勸大家生仔前要三思

青衣長康邨草叢被棄貓貓雙耳嚴重發炎 幸獲義工救起及醫治

【動物專訊】青衣街坊於12月2日在青衣長康邨康順樓草叢附近有一隻銀灰色的貓貓，懷疑被人遺棄，好心人救起貓貓後，義工盧小姐立即將貓貓帶到診所檢查，赫然發現貓貓原來身體有多處受傷，其中一隻耳更因血腫沒有及時治癒而令他終身萎縮，耳朵中了惡菌需長期接受治療。

這隻灰色貓貓早前在網上被人發現於長康邨草叢，讀者張小姐將他救起，其後由盧小姐接手照顧。本身養有5隻貓貓的盧小姐將貓貓帶回家，翌日帶貓貓到獸醫診所檢查。

盧小姐第一刻發現貓貓時，覺得貓貓尚算精神，但頸部卻傷口及耳朵似發炎，尾已非常污糟，身體充滿異味，摸到其頭部及面部有點粒粒，起初亦不肯飲食。貓貓身上沾到有油漬，估計或在流浪時躲在車裏時沾到。

獸醫替貓貓檢查後，發現在貓貓的毛底下卻發現其可憐的身軀。護士指貓貓是英國短毛貓，估計已6至8歲，其中一隻耳仔估計因之前有血腫沒有處理，一邊耳朵已經萎縮了。雖然驗血及身體檢查沒有很大問題，但貓貓極為瘦削，重量只得2.5 公斤，較盧小姐的一歲半的貓更輕。同時，貓貓身上還有些傷，估計是流浪時造成，他亦因被糞便塞住，所以之前無胃口。醫生指貓貓的兩隻耳朵均中了兩隻惡菌，估計需長時間接受治療。

現時貓貓需每日洗耳仔及滴藥水，經治療後，貓貓終肯飲食。盧小姐說，貓貓充滿好奇心，也願意被人摸，頗為親人。

貓貓早前疑被遺棄於屋邨草叢，肯獲及時救起。
貓貓估計6至8歲，耳朵嚴重發炎。
貓貓耳朵有兩隻惡菌，需要較長時間醫治。
貓貓充滿好奇心，愛被人摸。
