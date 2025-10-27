青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo

長康邨（Google Map相片）

【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。

父母回港後始得悉事件

警方經調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕男童 42 歲崔姓母親及 44 歲俞姓父親。據了解，兩人於週末離港前往澳門探望朋友，曾邀請兒子一同前往，但男童拒絕，最終獨留在家。警方其後以涉嫌疏忽照顧兒童拘捕二人，案件交由葵青警區刑事調查隊第三隊跟進，兩人已獲准保釋候查。

據了解，事發時父母並不在家，至昨晚回港後才獲悉事件。警方已聯絡二人到場協助調查及認屍，案件列作「有人從高處墮下」及「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。