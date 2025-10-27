青衣 12 歲男墮樓亡 父母被捕涉遊澳門獨留兒子在家 ︱傳馬會折讓價出售十億美元投資組合︱許紹雄病危多名明星趕往醫院｜10 月 27 日・Yahoo 晚報

江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
【今日重點新聞】
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo
【Yahoo 新聞】青衣長康邨昨晚（ 26 日）發生 12 歲男童墮樓身亡。警方於晚上約 7 時 59 分接報，男童倒臥康順樓平台，現場無遺書，初步相信自上址一單位墮下，死因有待驗屍。其父母分別為 44 歲父親及 42 歲母親，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕；消息指二人週末赴澳門探友，曾邀兒子同行但遭拒，結果獨留在家，二人回港後始知情。案件由葵青警區刑事調查隊第三隊跟進，二人已保釋候查，警方列作「有人從高處墮下」及「虐待或忽略」處理。
立法會選舉2025｜江旻憓據報持外國護照不參選 梁君彥功能界別席位掀經民聯「內鬥」｜不斷更新｜Yahoo【Yahoo 新聞】 2025 年立法會選舉提名期自 10 月 24 日展開。至今早（ 27 日） 9 時半，已有 28 名議員明確表明不再參選，當中包括全部 12 名 70 歲或以上議員。政圈流傳，巴黎奧運奪金的江旻憓曾考慮出戰地區直選，惟據報因持外國國籍不符規定而不參選，即使放棄國籍也難在提名期內完成手續；另有評估指其地區樁腳相對不足，出選風險不低。其餘現任議員動向仍待提名期結束方見分曉。
申訴專員查滲水辦 涉未適時處理滲水問題 去年投訴逾 4.7 萬宗｜Yahoo
【Yahoo 新聞】申訴專員陳積志宣布，對滲水投訴調查聯合辦事處（「滲水辦」）展開全面調查。公署接獲申訴指，上層單位平台僭建引致下層滲水，滲水辦未及時調查；屋宇署雖發清拆令逾一年，僭建仍未清拆。政府數據顯示， 2022 至 2024 年滲水投訴分別為 39,555、45,033 和 47,299 宗， 2024 年較 2022 年增約兩成。今次調查將審視滲水辦及屋宇署處理流程，探討改善空間並提出建議。
【今日重點財經新聞】
特朗普耗資 3 億美元的白宮宴會廳項目 獲幣圈和科技行業盟友「鼎力相助」
【彭博】美國總統特朗普推動建造白宮宴會廳，據悉以政治籌款力度集資，目標資金約 3 億美元（約 23.4 億港元）。其前競選財務主管 Meredith O’Rourke 團隊在華盛頓向企業高層、說客及共和黨捐贈者募資；特朗普於 10 月 15 日一場晚宴稱已籌足所需，餘款將用於其他建設。白宮未披露詳情；報道指部分大型科企及加密公司有捐款，亦有長期金主支持。項目高調且具爭議，財務安排及透明度備受關注。
【AASTOCKS（引述彭博）】消息指香港賽馬會以折讓價，向多倫多 Dawson Partners 出售基金投資組合中總值 10 億美元（約 78 億港元）資產，涉及對黑石（ BX.US ）及其他收購基金的投資。據悉交易價格較淨資產值折讓不足一成。市場關注賽馬會資產配置及流動性管理取向，及對相關基金持份與回報的影響。
【Yahoo 財經】美國 9 月整體消費物價指數（ CPI ）按年升 3% ，略低預期；核心通脹由 8 月的 3.1% 放緩至 3% ，為聯儲局減息提供空間，美股上周五（ 25 日）受提振。不過多名經濟學家提醒，服務、食品與能源價格仍高企，民眾對生活成本壓力感受未有明顯紓緩；金融市場樂觀與基層實況出現落差，政策取向或仍需審慎。
【今日重點娛樂新聞】
【Yahoo 娛樂圈】現年 76 歲資深藝人許紹雄（「Benz 雄」）被傳病危入院。其與佘詩曼多次合作，關係密切，佘接受訪問時一度落淚，表示會趕往醫院；另有黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB 監製文偉鴻及林志華等據報到院探望。許近年移居新加坡半退休，事件引起圈中與粉絲關注，其家人情況未進一步公開。
《試當真》告別直播 豪哥泣不成聲 導演 Ellen 向游學修訴不滿
【Yahoo 娛樂圈】創立 5 年的香港 YouTube 頻道《試當真》舉行「官方正式結局」直播，逾 6 萬人同時收看，歷時逾 3 小時。成員逐一發言道別，創辦人之一豪哥（蘇致豪）情緒激動落淚，以〈我的快樂時代〉作結。直播末段，一名幕後導演對游學修公開表達不滿，指應先與同事內部溝通；游學修其後致歉。頻道落幕，觀眾與團隊皆感唏噓。
武指火星再爆成龍剋扣武師薪酬 西片替身 1,200 美元扣剩 200 美元 嘲：我諗你都忘記咗
【Yahoo 娛樂圈】前成家班成員、武術指導火星（蔣榮發）再談往事，稱上世紀 80 年代赴美拍片期間，劇組原擬發每周 250 美元零用錢，最終僅得 50 美元；又指有替身原應獲 1,200 美元（現約 9,360 港元），實收 200 美元（現約 1,560 港元）。他盼與成龍就薪酬「計舊數」，並透露部分兄弟近年生活不易，期望有新作開拍以照顧舊部。成龍至今未回應上述說法。
