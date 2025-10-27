青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕

【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)昨上7時59分，一名12歲男童由青衣長康邨康順樓高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。

經調查後，案列「有人從高處墮下」及「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，男童姓崔(42歲)母親及姓俞(44歲)父親涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略被捕，二人已獲准保釋候查。

