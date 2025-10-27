本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)昨上7時59分，一名12歲男童由青衣長康邨康順樓高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。
經調查後，案列「有人從高處墮下」及「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，男童姓崔(42歲)母親及姓俞(44歲)父親涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略被捕，二人已獲准保釋候查。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理
美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。信報財經新聞 ・ 7 小時前
羅浮宮珠寶大盜巴黎落網！兩名嫌犯均為「竊盜慣犯」
兩名涉嫌盜取羅浮宮珍貴珠寶的嫌犯已於巴黎落網，其中一人在戴高樂機場被捕，另一人在塞納 - 聖但尼郊區落網。盜竊案發生於 10 月 19 日，歹徒在開放時間使用起重機闖入羅浮宮，偷走八件總值約 1.02 億美元的珠寶。鉅亨網 ・ 16 小時前
珍惜生命｜長沙灣麗翠苑婦人上吊送院亡 兒子發現惜太遲
長沙灣有人上吊身亡。警方周六深夜11時許接獲一名男子報案稱，其54歲余姓母親在麗翠苑寓所的客廳內，懷疑以一條布帶上吊，並已將其解下。 救援人員接報到場，將昏迷的余婦送往明愛醫院搶救，惜最終返魂乏術。警方在場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，案件列作「送院時死亡」。據悉，有人生前有情緒病紀錄。 ▼珍惜生命你am730 ・ 1 天前
47人案被告獲釋｜徐子見今刑滿 據悉昨晚入院 已辦妥出獄手續｜Yahoo
47 人民主派初選案中再有被告刑滿獲釋。據了解，前東區區議員徐子見今日（27日）刑滿，他昨晚入院治理，暫時仍在醫院，已完成出獄的有關手續。今晨約 6 時，一輛黑色私家車離開赤柱監獄，車上窗簾被拉上。《Yahoo 新聞》記者現場觀察，當黑色私家車駛離後，監獄外的一輛警車亦離開。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
美國警長接報案有槍擊 卻先去提款再吃 Pizza 被控失職及偽造報告︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國新澤西州一名警員涉嫌失職及偽造報告，被控在處理一宗雙重命案期間未有及時回應報案，反而先駛往自動櫃員機提款，並到 Pizza 店用餐。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
維港海上大巡遊揭幕 4大人氣角色現身金鐘 展出至11月1日 添馬公園設市集｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】多啦A夢、滑嘟嘟、LABUBU和Elmo 4大人氣角色巨型海上充氣雕塑今（25 日）起一連8日在金鐘添馬公園對開海域展出，吸引大批市民及旅客在海旁觀賞打卡。四座巨型充氣雕塑會展出至11月1日，當日會迎來壓軸「海上巡遊日」，組成夢幻艦隊巡遊兩岸後離港。Yahoo新聞 ・ 1 天前
港鐵紅磡站「站見」鐵路展延長開放 明年會加入新元素
港鐵指紅磡站「站見」鐵路展自開幕以來，得到很多好評，決定在今年底之後仍繼續開放展覽，市民可透過系統預約。 呈現鐵路故事 港鐵期望明年為展覽加入新元素。而隨著展覽內容更新，原設在九龍站「港鐵展廊」的部分展品亦將於明年初移師到「站見」鐵路展，將兩個展覽合而為一，為市民呈現更豐富的鐵路故事。am730 ・ 1 天前
澳洲托育中心連爆性侵案 當局推登記制度加強安全
（法新社雪梨26日電） 澳洲托育中心在連續爆發兒童性侵案後，當局忙採取亡羊補牢措施，防止歹徒再趁隙而入。今年7月，澳洲托育界又爆發另一震撼社會的案件。法新社 ・ 20 小時前
賭博醜聞愈揭愈臭 拆解NBA內部調查無用
許多球迷心中的疑問，既然NBA早在23年3月23日那場比賽後，已調查熱火球員Terry Rozier，他當時未被列入傷病名單，但打了不到10分鐘便以腳踝受傷為由退場，有指事前向賭徒透漏了這一消息。為何當時NBA無採取行動，如今聯邦調查局（FBI）能對他起訴？Yahoo 體育 ・ 1 天前
警搗元朗毒窟 檢1900萬元依托咪酯 22歲男被捕
元朗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日(26日)凌晨在區內展開打擊毒品行動，搗破一個懷疑依托咪酯製毒工場。行動中，警方檢獲市值約1,900萬元的液態依托咪酯煙彈，拘捕一名22歲本地男子。am730 ・ 14 小時前
直擊香港首個Halloween音樂嘉年華！灣仔海濱大玩迷宮版鬼屋、攤位遊戲有誠意 張敬軒、MC張天賦輪流登台
Spooky Halloween，一場音樂、藝術與驚喜的萬聖節盛會，昨日（24日）正式在灣仔海濱開鑼！編輯率先入場一睹實況，到底值不值得入場呢？在灣仔地鐵站步行至碼頭的天橋上，已經看到現場不少的攤位、佈置，已經覺得有誠意，入場體驗過迷宮版鬼屋及攤位遊戲直情覺得$100入場費，抵到爛～現時Klook仍有門票發售，即睇詳盡報告！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
跑馬地馬會會所石油氣樽爆炸 男職員燒傷送院
跑馬地馬會會所今早有石油氣樽爆炸，一名男職員燒傷送院。 正調查意外原因 警方今早10時13分接獲報案，在跑馬地馬會會所泳池附近一個燒烤位置，一名會所員工煮食期間，一個疑裝有石油氣的氣樽突然爆炸。男職員面部、右手及右頸燒傷，事主清醒，經包紮後送往律敦治醫院治理。警方將事件列為工業意外，正調查意外原因。am730 ・ 1 天前
紅磡工廈迷你倉藏9000萬元K仔 持護照以色列男涉販毒落網
紅磡有迷你倉被用作儲存毒品，一名非華裔男子被捕。警方毒品調查埸前日在馬頭圍道一幢工業大廈，截查一名持護照入境的45歲以色列男子，在其身上檢獲一包重45克的懷疑氯胺酮(K仔)。am730 ・ 22 小時前
警方拘以色列男子 涉販運市值九千萬懷疑氯胺酮
【Now新聞台】警方拘捕一名以色列男子，檢獲市值九千萬的懷疑氯胺酮。 行動中檢獲約200公斤懷疑氯胺酮，市值九千萬。警方周五在紅磡馬頭圍道一座工廈，截查一名45歲持護照入境的外籍男子，在他身上搜出一包約45克懷疑氯胺酮，其後在工廈的迷你倉發現8個紙皮箱，檢獲約200公斤懷疑氯胺酮。警方以涉嫌販毒拘捕這名男子，相信他負責管理倉庫及派送毒品。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
印度歡慶排燈節 點逾260萬盞油燈創紀錄 空品指標AQI 達500最嚴重級 直擊城市一片霧濛濛
印度年度最大節慶之一「排燈節」（Diwali）10月20日登場，根據瑞士IQAir數據顯示，首都新德里截至22日的空氣品質，持續處於「危險」等級，多地空氣品質指標（AQI）至少達到300，而城市東部有地方甚至超過500，是最嚴重級。民眾雖然表達憂慮，但似乎也已習以為常。 此外，最高法院日前還放寬新德里的煙火禁令，允許19日、20日兩天施放所謂「環保煙火」，空污物質排放量較傳統煙火少30%到50%。然而，根據印度當局評估，新德里未來幾天的空氣品質都不太可能獲得改善，預計維持在「差」到「非常差」之間。 在聖城阿尤德亞（Ayodhya），10月19日點燃超過260萬盞油燈，刷新金氏世界紀錄，為排燈節拉開序幕，四處燈火輝煌，還有雷射燈光秀、無人機表演等。排燈節期間，公司行號也會發放獎金，類似於年終獎勵，因此民眾手頭也特別寬裕，親友間會聚會並交換禮物。Yahoo 國際通 ・ 9 小時前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 13 小時前
武指火星再爆成龍剋扣武師薪酬 西片替身1200美元扣剩200美元 嘲：我諗你都忘記咗
著名武術指導、前成家班成員火星（蔣榮發）早前接受傳媒訪問時，大爆成龍昔日在薪酬上刻薄為他賣力的兄弟，成龍至今未有回應。火星昨日（10月26日）到亞視廠房出席活動時接受媒體訪問，再爆出當年成龍到外國拍西片，疑似扣起成家班成員的薪酬，包括零用錢和替身費，全部被剋扣了大部份金額，當中有替身原應獲得1,200美元（約9,360港元），但結果只得200美元（約1,560港元）。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 2 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 4 小時前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！Yahoo Style HK ・ 3 小時前