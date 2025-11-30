青馬大橋對開海面有人載浮載沉 人員救起證當埸斃命

【Now新聞台】一名大埔宏福苑災民憶述逃生經過，指當日無警鐘響聲，最難釋懷的是未能救到一名曾求救的婆婆，希望火災起因盡快水落石出，呼籲居民無論如何都要努力生活下去。宏福苑居民William：「我是想至未解封時，我都想偷偷進來看，想看看我曾經在生命中覺得重要的東西是否還在。」William出院翌日首次重返宏福苑現場，他憶述逃生經過，指當日下午3時收到太太電話才知道火警，但未知事態嚴重。William：「我沒有聽到警鐘以及家中沒有煙，亦沒有聲音的，我沒留意到外面很嘈，所以我慢慢換好衣物便打開門走，當我打開門時，煙是臨面而來，眼前一黑便開始黑，已在咳嗽。」他立即關門再通知太太。William錄音：「現時黑漆漆，整間屋都是煙，惟有等消防員救。」William太太錄音：「你出來了一定要第一時間通知我。」William錄音：「你冷靜點，你這麼緊張如何救我。」William聽到呼叫聲，令他再次開門。William：「當我第二次打開門，我真真正正去觀察環境，是黑得甚麼都看不見，眼淚不停流出，喉嚨開始很乾，呼吸困難。我打開手機的燈，發覺我只看到燈，照不到自己，然後聽到有叫聲，我便不停用叫聲回應。幸好很快

now.com 新聞 ・ 5 小時前