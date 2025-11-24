青馬大橋男子危站 警談判專家介入 8 小時事主突跳海 事發近一日半仍未尋回｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】周六（22日）晚上 7 時許，一名 48 歲男子在青馬大橋危站，警方談判專家協助不果，經歷 8 小時後事主一躍而下墮海。警方及消防人員隨即展開搜救行動，惟至今（24日）仍未尋回事主。

周六晚上 7 時許，48 歲姓董男子乘坐的士前往東涌，駛至青馬大橋時突然情緒失控，要求司機停車但被拒絕。事主猛踢車門並再次要求下車，最終的士司機停車，他下車後跨過圍欄走出外面，的士司機見狀感擔憂，於是報警。

廣告 廣告

警方及消防人員接報到場，發現事主身處青馬大橋斜台一個危險位置，於是封鎖現場並展開拯救行動，警方並派出談判專家，與事主對話。至翌日（23 日）凌晨 3 時許，事主突然一躍而下墮海，失去蹤影。警方及消防人員隨即展開搜救行動，水警在同日凌晨 5 時許檢獲事主的個人物品，但至今仍未尋回事主。

據了解，事主與妻兒同住，其 21 歲兒子患精神病需接受專科治療，有社工持續跟進個案，事主為照顧兒子日前辭職。