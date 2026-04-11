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青馬大橋發生交通意外。

昨日（10日）晚上10時09分，一輛寶馬私家車疑因爆胎停在青馬大橋、往機場方向近馬灣路邊，不料遭一輛從後駛至的貨車猛撼車尾，私家車上4人受傷。警方和救援人員接報後趕至現場，發現54歲男司機頭部及四肢多處受傷；57歲女乘客胸口疼痛；15歲男乘客沒有表面傷痕，3人清醒被送往瑪嘉烈醫院治理；另外一名82歲女乘客頭及手部受傷，已經陷入昏迷，由救護車送往仁濟醫院搶救，可惜於同日晚上11時13分證實不治。

35歲貨車司機涉危駕被捕

現場所見，寶馬後座有行李箱，估計當時正前往機場。而涉案貨車上則只有司機一人，事後被帶上警車。警方以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」將35歲姓鄧貨車司機拘捕，他現正被扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 1346與調查人員聯絡。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024352/青馬大橋貨車猛撼爆胎寶馬釀1死3傷-司機涉危駕被捕?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral