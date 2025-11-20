《青龍》只想製造話題！玄彬孫藝珍稱帝封后惹質疑

黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
【on.cc東網專訊】韓國型男玄彬與妻子孫藝珍於昨晚舉行的韓國年度影壇盛事《第46屆青龍電影頒獎禮》中合體捧「人氣明星獎」及稱帝封后，大會更誇讚是「夫妻一起獲獎，創造不可打破的紀錄」。不過，賽果卻惹人質疑。
不少網民表示：「兩人合體捧場，畫面、顏值及話題性也非常高，卻是難以令人信服的結果，大多認為主辦只想用玄彬孫藝珍合體稱帝封后為頒獎禮製造話題，有感頒獎禮十足兩人做騷一樣，令《青龍電影頒獎禮》公信性受質疑。
有網民坦言完全沒想過玄彬會力壓李炳憲及朴正民稱帝，亦對孫藝珍獲獎表示不滿，認為孫藝珍雖然演技好，但她在《選擇有罪》中戲份不多，只屬配角性質，當初她獲提名最佳女主角本身就不合理，有網民表示：「孫藝珍的角色毫無存在感，該片只是展示李炳憲的演技。」另外，昨晚李炳憲因身在美國出席活動而缺席頒獎禮，至於曾與玄彬及李炳憲拍拖的宋慧喬亦有份競逐影后，雖未有亮相紅地氈，但也有低調到場。
