《青龍》提名名單出爐！玄彬孫藝珍齊齊入圍爭影帝影后
【on.cc東網專訊】韓國年度影壇盛事《第46屆青龍電影頒獎禮》將於下月19日舉行，提名名單今日（21日）曝光，今年憑名導朴贊郁執導電影《選擇有罪》重返大銀幕的女星孫藝珍，與《驅魔黑修女》的女星宋慧喬及《我的鄰居是惡魔》的Yoon A等角逐影后，至於孫藝珍的老公玄彬就憑韓片《哈爾濱》，與《臉》的朴正民、《非普通家族》的薛景求、《選擇有罪》的李炳憲及《調教我的喪屍女兒》的趙正錫爭奪影帝殊榮，今次將是孫藝珍與玄彬婚後首次出席同一頒獎禮。
配角方面，男星朴正民憑《哈爾濱》與《臉》的權海驍、《破果》的金聖喆、《超異能特攻》的李在仁、《調教我的喪屍女兒》的尹敬浩及《選擇有罪》的李聖旻爭最佳男配角，最佳女配角則由《破。鏡。慾》的朴智賢、《臉》的申鉉彬、《選擇有罪》的廉惠蘭、《調教我的喪屍女兒》的李姃垠及《驅魔黑修女》的全汝彬角逐。而憑《全知讀者視角：滅世預言》首度登上大銀幕的男星安孝燮就與《我的鄰居是惡魔》的安普賢等入圍最佳男新人獎。
《選擇有罪》、《臉》、《調教我的喪屍女兒》、《哈爾濱》及《破果》均有份角逐最佳電影，其中《選擇有罪》共有12項提名，成為最多提名的電影。
