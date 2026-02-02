宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
靚牛火鍋放題$124起！犇殿台灣火鍋加鐵板燒放題買一送一 任食上選赤身牛肉、海虎蝦、夜市小食/升級歎極黑美濃和牛
KKday推出限時快閃優惠！2月2日下午3時開搶，犇殿台灣火鍋奧海城及九龍灣店晚市買一送一放題，今次主打高質牛肉套餐，包括日本北海道和牛、美國尚品黑毛雪花牛等，配搭多款台灣地道夜市小食及特色湯底，人均低至$124起，超值抵食！
犇殿台灣火鍋晚市買一送一 網民狂讚和牛新鮮抵食
食客對犇殿台灣火鍋（奧海城及九龍灣店）評價相當正面，尤其在OpenRice及Instagram上，多數人狂讚食材新鮮、牛肉質素高、CP值爆燈！有食客直呼「人均$300食到A5和牛，閨蜜都唔信！」買一送一優惠時更抵到尖叫，牛肉如北海道和牛或上選赤身牛肉入口軟嫩、油花均勻，唔油膩；湯底選擇豐富，五指毛桃椰子雞清甜養生、御膳麻辣夠味、牛乳湯底濃郁滑順，都係熱門推介。奧海城店的一人鍋＋鐵板燒雙重體驗被讚「正！一次滿足兩種口感」，環境光猛舒適、裝修高雅，服務態度有禮；九龍灣店則以豐富台式小食及自助區取勝，逢甲米血糕、鹽酥雞、榴槤炸彈等任食到飽，懷舊台味超正！雖然高峰期可能要等位或落單稍慢，但整體食到滿足、冬天暖身首選，食評多數推介「真心值得一試」！
100分鐘「上選赤身牛肉」放題套餐 包鐵板燒任食
肉類：上選赤身牛肉 / 美國豬梅花 / 阿嬤燒酒雞 / 果梨雞柳 / 麻辣豬頸肉
海鮮：海虎蝦 / 手工魚青滑
火鍋配料：台灣鴨血 / 蜂巢豆腐 / 百頁豆腐 / 福建蒸餃 / 台式魚餃 / 手工蛋餃 / 逢甲米血糕 / 山水豆腐 / 響鈴卷
台灣美食：厚切午餐肉 / 皮蛋醬油豆腐 / 夜市鹽酥雞 / 士林香腸 / 酥炸雲吞 / 香芋地瓜球
自選湯底一款+自選套餐+自助台式地道小食+自助蔬菜吧
【晚市買一送一】100分鐘「上選赤身牛肉」台式火鍋、鐵板燒放題套餐｜奧海城店限定
優惠價：$248起/2位，平均$124起/位│
原價：$248/位
註：現場電子支付原價加一服務費
100分鐘「日本北海道和牛」放題套餐 送半公斤日本北海道和牛
想升級至極黑美濃和牛，又想歎日本北海道和牛，搶購買一送一優惠，每位亦只是$289起。
肉類：日本北海道和牛（定量供應每兩位半公斤）
肉類：極黑美濃和牛 / 澳洲安格斯牛肩胛肉 / 美國牛板腱 / 上選赤身牛肉 / 美國豬梅花 / 阿嬤燒酒雞/牛胸爽 / 紐西蘭羊卷肉 / 果梨雞柳 / 麻辣豬頸肉
海鮮：海虎蝦 / 手工魚青滑 / 基隆透抽 / 雲林文蛤 / 嘉義鯛魚片 / 屏東海斑片 / 澎湖花枝漿
火鍋配料：台灣鴨血 / 蜂巢豆腐 /百頁豆腐 / 福建蒸餃 / 台式魚餃 / 手工蛋餃/ 逢甲米血糕 /山水豆腐/ 響鈴卷 / 鮮蝦雲吞 / 炸魚角 / 胡椒豬肚丸 / 脆豬肚 /八吋長腳蟹棒 / 炸枝竹
台灣美食：厚切午餐肉 / 皮蛋醬油豆腐 / 夜市鹽酥雞 / 士林香腸 / 酥炸雲吞 / 香芋地瓜球 / 黃金炸鮮 奶 / 府城蝦卷 / 朱古力炸彈 / 花雕醉雞翼 / 炸魚皮 / 荔枝蝦球 / 香蔥一口酥 / 榴槤炸彈
自選湯底一款+自選套餐+自助台式地道小食+自助蔬菜吧
【晚市買一送一】「日本北海道和牛」台式火鍋、鐵板燒放 題套餐｜日本和牛定量供應｜奧海城店｜九龍灣店
優惠價：$578起/2位，平均$289起/位│
原價：$598/位
註：奧海城店放題時限由客人入座後起計100分鐘；九龍灣店放題時限由客人入座後起計90分鐘
註：現場電子支付原價加一服務費
90分鐘「美國尚品黑毛雪花牛」火鍋放題套餐
無限量任食肉類：美國尚品黑毛雪花牛 / 澳洲特選牛肉 /上選安格斯牛肉 / 美國牛板腱 / 牛胸爽 / 美 國豬梅花 / 紐西蘭羊卷肉 / 阿嬤燒酒雞
海鮮：鯛魚片 / 魚青滑 / 海蝦 / 海蜆 / 墨魚仔
台式小食類：台灣鴨血 / 逢甲米血糕 / 厚切午餐肉 /十三香滷三寶 / 蜂巢豆腐 /百頁豆腐
自助區：自助台式小吃/ 自助火鍋配料 / 雪糕 / 飲品
自選湯底一款+自選套餐+自助台式地道小食+自助蔬菜吧
【晚市買一送一】90分鐘「美國尚品黑毛雪花牛」台式火鍋 放題套餐｜九龍灣店
優惠價：$438起/2位，平均$219/位│
原價：$438/位
註：現場電子支付原價加一服務費
優惠期 (預訂期)：2026年2月2日15:00至2026年2月8日23:59
用餐日期：2026年2月3日至2026年2月28日
犇殿台灣火鍋九龍灣店地址：九龍灣偉業街33號德福廣場1期1樓F1號舖（地圖）
犇殿台灣火鍋奧海城店地址：大角咀奧海城三期大角咀奧海城三期UG層59-63號舖（地圖）
