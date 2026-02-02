Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

靚牛火鍋放題$124起！犇殿台灣火鍋加鐵板燒放題買一送一 任食上選赤身牛肉、海虎蝦、夜市小食/升級歎極黑美濃和牛

KKday推出限時快閃優惠！2月2日下午3時開搶，犇殿台灣火鍋奧海城及九龍灣店晚市買一送一放題，今次主打高質牛肉套餐，包括日本北海道和牛、美國尚品黑毛雪花牛等，配搭多款台灣地道夜市小食及特色湯底，人均低至$124起，超值抵食！

即時查看犇殿台灣火鍋買一送一優惠

犇殿台灣火鍋晚市買一送一 網民狂讚和牛新鮮抵食

食客對犇殿台灣火鍋（奧海城及九龍灣店）評價相當正面，尤其在OpenRice及Instagram上，多數人狂讚食材新鮮、牛肉質素高、CP值爆燈！有食客直呼「人均$300食到A5和牛，閨蜜都唔信！」買一送一優惠時更抵到尖叫，牛肉如北海道和牛或上選赤身牛肉入口軟嫩、油花均勻，唔油膩；湯底選擇豐富，五指毛桃椰子雞清甜養生、御膳麻辣夠味、牛乳湯底濃郁滑順，都係熱門推介。奧海城店的一人鍋＋鐵板燒雙重體驗被讚「正！一次滿足兩種口感」，環境光猛舒適、裝修高雅，服務態度有禮；九龍灣店則以豐富台式小食及自助區取勝，逢甲米血糕、鹽酥雞、榴槤炸彈等任食到飽，懷舊台味超正！雖然高峰期可能要等位或落單稍慢，但整體食到滿足、冬天暖身首選，食評多數推介「真心值得一試」！

限時靚牛火鍋買一送一│犇殿台灣火鍋晚市人均$124起任食上選赤身牛肉+鐵板燒/升級歎任食極黑美濃和牛+送日本北海道和牛

100分鐘「上選赤身牛肉」放題套餐 包鐵板燒任食

肉類：上選赤身牛肉 / 美國豬梅花 / 阿嬤燒酒雞 / 果梨雞柳 / 麻辣豬頸肉

海鮮：海虎蝦 / 手工魚青滑

火鍋配料：台灣鴨血 / 蜂巢豆腐 / 百頁豆腐 / 福建蒸餃 / 台式魚餃 / 手工蛋餃 / 逢甲米血糕 / 山水豆腐 / 響鈴卷

台灣美食：厚切午餐肉 / 皮蛋醬油豆腐 / 夜市鹽酥雞 / 士林香腸 / 酥炸雲吞 / 香芋地瓜球

自選湯底一款+自選套餐+自助台式地道小食+自助蔬菜吧

【晚市買一送一】100分鐘「上選赤身牛肉」台式火鍋、鐵板燒放題套餐｜奧海城店限定

優惠價：$248起/2位，平均$124起/位│ 原價：$248/位

註：現場電子支付原價加一服務費

上選赤身牛肉放題更包鐵板燒

100分鐘「日本北海道和牛」放題套餐 送半公斤日本北海道和牛

想升級至極黑美濃和牛，又想歎日本北海道和牛，搶購買一送一優惠，每位亦只是$289起。

肉類：日本北海道和牛（定量供應每兩位半公斤）

肉類：極黑美濃和牛 / 澳洲安格斯牛肩胛肉 / 美國牛板腱 / 上選赤身牛肉 / 美國豬梅花 / 阿嬤燒酒雞/牛胸爽 / 紐西蘭羊卷肉 / 果梨雞柳 / 麻辣豬頸肉

海鮮：海虎蝦 / 手工魚青滑 / 基隆透抽 / 雲林文蛤 / 嘉義鯛魚片 / 屏東海斑片 / 澎湖花枝漿

火鍋配料：台灣鴨血 / 蜂巢豆腐 /百頁豆腐 / 福建蒸餃 / 台式魚餃 / 手工蛋餃/ 逢甲米血糕 /山水豆腐/ 響鈴卷 / 鮮蝦雲吞 / 炸魚角 / 胡椒豬肚丸 / 脆豬肚 /八吋長腳蟹棒 / 炸枝竹

台灣美食：厚切午餐肉 / 皮蛋醬油豆腐 / 夜市鹽酥雞 / 士林香腸 / 酥炸雲吞 / 香芋地瓜球 / 黃金炸鮮 奶 / 府城蝦卷 / 朱古力炸彈 / 花雕醉雞翼 / 炸魚皮 / 荔枝蝦球 / 香蔥一口酥 / 榴槤炸彈

自選湯底一款+自選套餐+自助台式地道小食+自助蔬菜吧

【晚市買一送一】「日本北海道和牛」台式火鍋、鐵板燒放 題套餐｜日本和牛定量供應｜奧海城店｜九龍灣店

優惠價：$578起/2位，平均$289起/位│ 原價：$598/位

註：奧海城店放題時限由客人入座後起計100分鐘；九龍灣店放題時限由客人入座後起計90分鐘

註：現場電子支付原價加一服務費

冬天必食牛肉火鍋，任食就最盡情。

90分鐘「美國尚品黑毛雪花牛」火鍋放題套餐

無限量任食肉類：美國尚品黑毛雪花牛 / 澳洲特選牛肉 /上選安格斯牛肉 / 美國牛板腱 / 牛胸爽 / 美 國豬梅花 / 紐西蘭羊卷肉 / 阿嬤燒酒雞

海鮮：鯛魚片 / 魚青滑 / 海蝦 / 海蜆 / 墨魚仔

台式小食類：台灣鴨血 / 逢甲米血糕 / 厚切午餐肉 /十三香滷三寶 / 蜂巢豆腐 /百頁豆腐

自助區：自助台式小吃/ 自助火鍋配料 / 雪糕 / 飲品

自選湯底一款+自選套餐+自助台式地道小食+自助蔬菜吧

【晚市買一送一】90分鐘「美國尚品黑毛雪花牛」台式火鍋 放題套餐｜九龍灣店

優惠價：$438起/2位，平均$219/位│ 原價：$438/位

註：現場電子支付原價加一服務費

多款湯底選擇，包括五指毛桃椰子雞、藥膳當歸養生雞、特濃番茄鳳梨、美白凝膚牛乳、一品酸菜白肉、御膳麻辣、台式濃香沙茶、壽喜燒

優惠期 (預訂期)：2026年2月2日15:00至2026年2月8日23:59

用餐日期：2026年2月3日至2026年2月28日

犇殿台灣火鍋九龍灣店地址：九龍灣偉業街33號德福廣場1期1樓F1號舖（地圖）

犇殿台灣火鍋奧海城店地址：大角咀奧海城三期大角咀奧海城三期UG層59-63號舖（地圖）

