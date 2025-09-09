靜岡24傷琵琶風暴背後真相？颱風琵琶毀靜岡斷電驚魂夜？

颱風來勢洶洶

嘿，日本迷們！準備好聽一場天氣大戲了嗎？2025年9月5日，名為「琵琶」（Peipah）的第15號颱風像個調皮搗蛋的巨人，沿著日本太平洋沿岸一路狂飆，靜岡縣首當其衝，風暴威力大到讓人懷疑龍捲風都來湊熱鬧了！

這場風暴不僅讓房屋搖搖欲墜，還造成至少24人受傷，超過1.7萬戶家庭陷入黑暗斷電危機。想知道這場天災有多誇張？快跟小編一起來看看！

靜岡縣的驚魂時刻

9月5日中午過後，靜岡縣的天空就像被壞脾氣的怪獸撕裂，牧之原市、燒津市、菊川市等地被狂風暴雨狠狠修理。根據《朝日新聞》報導，當地下午1點45分，

氣象廳緊急發布「龍捲風提醒」，警告強烈暴風可能席捲靜岡中部地區。結果真的不負眾望，牧之原市傳出車輛翻覆、電線桿倒塌、建築物損毀的慘況。

當地居民Miyuki Oishi描述，風雨像「汽車洗車機」般從四面八方撲來，連開車都得小心翼翼，因為交通燈全掛！這場面，簡直像災難片現場啊！🌪

傷亡與損毀慘重

這次風暴可沒客氣！《NHK》報導，牧之原市是重災區，24名傷者中有3人傷勢嚴重，包括腿骨骨折等重傷，其他20人多是被飛散的玻璃碎片劃傷，輕傷但也夠嚇人。

燒津市更誇張，一名40多歲的農民因溫室被狂風吹垮，臉部直接骨折，聽了都覺得痛！房屋損毀方面，靜岡縣政府統計，至少40棟房屋受損，其中6棟全毀，34棟部分損壞。

據《共同社》消息，一輛大卡車直接被風吹翻，玻璃碎片滿天飛，連強化混凝土的餐廳都抖得比地震還兇！這威力，你說可怕不可怕？😱

斷電危機席捲兩縣

風暴不只搞亂房屋，還讓電力系統叫苦連天。中部電力公司表示，靜岡縣和愛知縣合計超過1.7萬戶家庭斷電，其中牧之原市、菊川市、吉田町等地佔了1.7萬戶，

愛知縣的豐田市、東榮町也有約120戶受害。想像一下，颱風夜裡伸手不見五指，沒有冷氣、電扇，悶熱又潮濕，居民只能苦哈哈地撐過這一晚。

據《News On Japan》，牧之原市居民甚至得在黑暗中清理滿地的碎片，真的辛苦到不行！😓

破紀錄的暴雨狂襲

這場颱風的雨量也超誇張！《日本時報》指出，菊川市一小時降下127毫米的豪雨，創下當地紀錄；牧之原市的靜岡機場也不遑多讓，一小時113毫米，雨勢猛到街道變小河！

《Reuters》還分享了一段鎌倉市的影片，街道被洪水淹沒，車輛像在水上漂，連自行車都動彈不得。

氣象廳解釋，8月到9月是日本龍捲風高發期，尤其是颱風來襲時，強烈的線性降雨帶（linear rainbands）讓天氣更加失控。這種「天氣炸彈」，誰碰誰倒楣！☔

網友熱議與災後反應

颱風過後，X平台上討論熱度爆棚！@Top_Disaster發文分享靜岡機場的洪水影片，點閱破萬，網友留言：「這雨量也太誇張！」「牧之原的居民好慘，祈禱平安🙏」。

還有人感嘆：「17,000戶沒電，晚上怎麼過啊？」《News18》報導也引發熱議，網友說：「日本防災很強，但這次颱風真的太兇了！」

當地政府迅速行動，牧之原市開始發放藍色防水布，居民排隊領取，試圖修補受損的屋頂。氣象廳也派出專家小組，調查這場疑似龍捲風的強度，務求搞清楚這次災害的來龍去脈。🏠

颱風琵琶的行蹤揭秘

根據《Xinhua》和氣象廳資料，颱風琵琶9月5日凌晨1點在高知縣宿毛市首次登陸，早上9點又在和歌山縣北部二次登陸，隨後沿太平洋沿岸一路向東，帶來破紀錄的降雨和狂風。

到了晚上9點，它在日本東部沿海減弱為熱帶風暴，但仍造成廣泛影響。氣象廳警告，靜岡、Kanagawa等地仍有土石流和洪水風險，呼籲民眾小心高浪和雷擊。

這颱風，簡直像個不請自來的搗亂客！🌊

Japhub小編有話說

哇，這場颱風琵琶真是把靜岡縣攪得天翻地覆！從疑似龍捲風到破紀錄豪雨，居民們可說是經歷了一場驚心動魄的大冒險。

小編真心希望受影響的大家能早日恢復正常生活，也提醒日本迷們，天氣變化莫測，出門記得多關注氣象資訊哦！有沒有被這場風暴嚇到？快來留言分享你的想法吧！