跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
「靜電」原來與身體缺氧過勞有關？易暈、手腳冰冷、疲倦更易「觸靜電」，三大法則改善靜電體質
冬天寒冷又乾燥，經常被靜電電到，以為是普通不過的現象嗎？原來「靜電體質」有機會源自身體長期勞累，又或經常處於缺氧狀態，讓體內的正電荷過多引起。一起來看看如何改善「靜電體質」，重拾健康自在吧～
甚麼是靜電？
靜電來自身體的「負電荷」被帶走，當接受到任何物品的負電荷時，就會引起「一碰就放電」反應。當濕度與溫度過低，更容易形成靜電反應，改善周邊環境的濕度，例如放加濕氣、多塗乳液等可減少惱人的靜電反應，但細心觀念之下，發現自己經常昏昏沉沉、專注力低的話，就是勞累與缺氧的警號了！
你有勞累缺氧的煩惱嗎？
當身體過於勞累，有機會減慢新陳代謝，尤其在冬天嚴寒天氣下更為明顯。徵狀包括容易暈眩、手腳冰冷、容易「打喊露」，另外過敏、眼乾、肌肉痛、牙周病與氣喘問題亦會更為嚴重，缺氧亦會削弱免疫力，容易引起感冒傷風等小病小痛。
如何改善「靜電體質」？
1）補充電解質及營養素
補充鈣、鎂、電解質有助中和靜電，亦可減低身體的疲勞感，另外加強攝取維他命 A、C、E 及酸的鹼性食物，例如堅果、橙、奇異果、蕃茄等，亦可補充身體的必需營養素，達至滋潤肌膚，減緩「靜電體質」的功效。
NOW Foods 原生杏仁
價錢：$78.7
California Gold Nutrition 維生素 C 軟糖
價錢：$83
2）補充足夠水份
身體疲倦很大機會就是缺水的警號，尤其在濕度低的秋冬季節，身體更容易因缺水而引起靜電。每天補充足夠的水份，建議 8 杯水又或 2L 的份量，就能皮膚水潤而身體強健！
Owala FreeSip 絕緣不鏽鋼水瓶
價錢：$233
3）保濕滋潤肌膚
當皮膚過於乾燥，容易引起冷電反應，除了食療養生外，秋冬亦可勤加塗抹潤膚霜、潤手霜，減低乾燥肌膚與物件的磨擦，自然能減少觸電反應。
Advanced Clinicals保濕身體霜
價錢：$73
Eucerin 高級修護護手霜
價錢：$60.4
4）加強滋潤髮絲
秋冬髮絲更易因靜電而「炸毛」，建議可使用更柔潤的護髮素、護髮膜，為髮絲注入足夠的水份，並建立油脂保護膜，大大減少起床後「炸毛」的機會！
Advanced Clinicals 柔順 + 光滑髮膜
價錢：$69.4
OLAPLEX No.7護髮油
價錢：$218︱
原價：$295
