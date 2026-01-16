Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

「靜電」原來與身體缺氧過勞有關？易暈、手腳冰冷、疲倦更易「觸靜電」，三大法則改善靜電體質

冬天寒冷又乾燥，經常被靜電電到，以為是普通不過的現象嗎？原來「靜電體質」有機會源自身體長期勞累，又或經常處於缺氧狀態，讓體內的正電荷過多引起。一起來看看如何改善「靜電體質」，重拾健康自在吧～

甚麼是靜電？

（Getty Images）

靜電來自身體的「負電荷」被帶走，當接受到任何物品的負電荷時，就會引起「一碰就放電」反應。當濕度與溫度過低，更容易形成靜電反應，改善周邊環境的濕度，例如放加濕氣、多塗乳液等可減少惱人的靜電反應，但細心觀念之下，發現自己經常昏昏沉沉、專注力低的話，就是勞累與缺氧的警號了！

你有勞累缺氧的煩惱嗎？

（《歡迎回到三達里》劇照）

當身體過於勞累，有機會減慢新陳代謝，尤其在冬天嚴寒天氣下更為明顯。徵狀包括容易暈眩、手腳冰冷、容易「打喊露」，另外過敏、眼乾、肌肉痛、牙周病與氣喘問題亦會更為嚴重，缺氧亦會削弱免疫力，容易引起感冒傷風等小病小痛。

如何改善「靜電體質」？

1）補充電解質及營養素

（Getty Images）

補充鈣、鎂、電解質有助中和靜電，亦可減低身體的疲勞感，另外加強攝取維他命 A、C、E 及酸的鹼性食物，例如堅果、橙、奇異果、蕃茄等，亦可補充身體的必需營養素，達至滋潤肌膚，減緩「靜電體質」的功效。

NOW Foods 原生杏仁

價錢：$78.7

按此購買

NOW Foods 原生杏仁

California Gold Nutrition 維生素 C 軟糖

價錢：$83

按此購買

California Gold Nutrition 維生素 C 軟糖

2）補充足夠水份

身體疲倦很大機會就是缺水的警號，尤其在濕度低的秋冬季節，身體更容易因缺水而引起靜電。每天補充足夠的水份，建議 8 杯水又或 2L 的份量，就能皮膚水潤而身體強健！

Owala FreeSip 絕緣不鏽鋼水瓶

價錢：$233

按此購買

Owala FreeSip 絕緣不鏽鋼水瓶

3）保濕滋潤肌膚

當皮膚過於乾燥，容易引起冷電反應，除了食療養生外，秋冬亦可勤加塗抹潤膚霜、潤手霜，減低乾燥肌膚與物件的磨擦，自然能減少觸電反應。

Advanced Clinicals保濕身體霜

價錢：$73

按此購買

Advanced Clinicals保濕身體霜

Eucerin 高級修護護手霜

價錢：$60.4

按此購買

Eucerin 高級修護護手霜

4）加強滋潤髮絲

秋冬髮絲更易因靜電而「炸毛」，建議可使用更柔潤的護髮素、護髮膜，為髮絲注入足夠的水份，並建立油脂保護膜，大大減少起床後「炸毛」的機會！

Advanced Clinicals 柔順 + 光滑髮膜

價錢：$69.4

按此購買

Advanced Clinicals 柔順 + 光滑髮膜

OLAPLEX No.7護髮油

價錢：$218︱ 原價：$295

按此購買

OLAPLEX No.7護髮油

