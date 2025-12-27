非國盃薩拉赫罰進12碼 埃及以少打多擒南非

（法新社摩洛哥阿加迪爾26日電） 埃及隊今天在2025年非洲國家盃對南非之戰雖遭罰下一人被迫以少打多，但靠薩拉赫（Mohamed Salah）進球1比0擊敗對手，成為首支晉級淘汰賽的隊伍。

效力英超利物浦的薩拉赫第45分鐘主罰12碼命中，而南非在下半場尾聲本有機會獲得罰球，然而裁判並未認定埃及球員在禁區內手球，南非失去寶貴追平機會。

薩拉赫在過去5場利物浦的比賽都未先發，之後前往摩洛哥為祖國效力，期間他因未被派上場而對主帥斯拉特（Arne Slot）不滿。

上半場傷停補時階段，埃及右後衛哈尼（Mohamed Hany）累積兩黃牌後變成一張紅牌遭罰出場，埃及被迫以10人應戰。

B組兩輪戰罷，締造7冠紀錄的埃及隊已累積6分，穩獲分組前二，篤定晉級16強淘汰賽。