非常檢控觀／名媛望族／愛．回家之開心速遞／宿敵契約︳每日劇情(1月27日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百三十二集「東方快車奇案」(01/27)

Ceci新購入的跑車佔用了家聰的車位，家聰被迫將剛修護過的愛車停泊在別處，竟因此招致損毀。其後，Ceci發現跑車的座椅遭煙頭焯損，遂要求力蓮、尚善於三日內查出真兇。碰巧監控錄像系統故障，二人便着Ivan盡快修復，同時指派保安部篩查疑兇。家聰嫌疑最大，並承認自己確有犯錯，但是……Ceci揚言要控告家聰，家聰遂打算找Ceci作個了斷。另一邊廂，監控錄像終於修復，尚善與力蓮發現真相出乎意料……

非常檢控觀（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第七集 (01/27)

非常檢控觀

廣告 廣告

藝術系研究生饒馨儀請求希仁幫忙，調查其陶藝家父親饒英拔懷疑遭殺害之事。赤盆曾由英拔修復，經化驗後證實盆上有屬於英拔的血液反應。眾人追查赤盆來源，查到買家是古董商人葉志健，賣家竟是龐喆，希仁遂試探龐喆……馨儀終讓眾人聽到英拔冤魂發聲，英拔道出兇手身分，馨儀聽後感驚惶。熊飛遭從前的手下艾俠與陳立新打傷，逸桐為他包紮傷口，二人共度整夜。馨儀似有隱暪，公孫珀、熊飛查到馨儀與教授何遠程疑有不可告人的秘密……

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十六集 (01/27)

隨歌手刃慕容曜為一眾將士報仇，承陽決定退位，與母后為平城守陵，隨歌到錦繡想接回戲陽，寧非過來與他們會合，戲陽向隨歌道明懷了靜炎的骨肉，靜炎要求戲陽陪他過生辰就會放她回夙砂，生辰當天靜石帶著人到宮中…

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第31集

名媛望族

達志到鍾家向浩頤道歉，並向卓萬提親。浩頤因為男友終於肯為她踏入鍾家家門而感動，二人在家人面前相擁，浩頤並宣布願意嫁給達志，請求父母成全她。心蘭為女兒戀情既驚訝又激氣，卓萬問女兒喜歡達志甚麼，浩頤一口氣數出達志優點，心蘭卻不願讓女兒跟達志捱苦。卓萬提出讓達志入贅鍾家，浩頤一口拒絕，她指達志有骨氣，一定不會接受。

卓萬指浩頤只能在他與達志之中選其一，浩頤毫不考慮的回答選擇父親，因為她不想父親傷心，心蘭見狀，覺得被女兒忽視，浩頤即謂也不想令母親傷心，卓萬乘勢叫她不要嫁了，浩頤失望地步出房間，卓萬卻突然著她約達志出來見面。浩頤為免達志亂說話激嬲父親，緊握達志的手，提出要在她示意下達志才可說話，但到頭來還是激得卓萬拂袖而去。浩頤傷心地在彈琴，卓萬聽到女兒的琴音，感到心痛。

達志在鍾家大宅外跪了一晚，浩頤早上出來，達志向她道歉，浩頤也覺自己有不對，二人互相剖白愛意和內心感受，達志拿出戒指向浩頤求婚，但表示明白她的處境，會等她的父母接受他才結婚。達志爬過大閘，上前與浩頤相擁，二人抬頭，卻看見心蘭；心蘭被二人真情打動，反過來說服卓萬接受達志。卓萬雖不反對，卻堅決表示不會參加浩頤婚禮。

卓萬問學祈覺得他如何，學祈表示卓萬是個好老闆，能跟隨他工作是自己的福，且令不少人羨慕。卓萬感嘆身邊人卻不這麼想，隨即到別墅去。丹丹總令卓萬感到開心，她更唱歌給卓萬聽，令卓萬心情輕鬆不少。昇平探望木水，把季福全案件的文件交給他，但文件全是英文，他著昇平找人翻譯後再拿給他。啟燊用相片給木水認人，木水突然說認得季福全，小由不明木水為何說出她父親的名字，搞不清木水到底是真傻還是假痴。

小由再到小屋看木水，木水送她三個代表她與小茹及自己的麵粉公仔，小由認為木水記得過往的事，他只是裝傻，但木水沒答話，只繼續做公仔。小由到律師樓找啟燊並陪他午膳，她表示啟燊一直對她都很好，但自己對啟燊卻不夠好，謂以後會多陪啟燊吃午飯和接啟燊下班，要令啟燊幸福。木水突然來拉小由走，小由阻止他，並謂啟燊是她的丈夫，啟燊是木水的妹夫，已是事實，永不會改變，且表示以後都不會再遷就木水。

小由回家後哭起來，他緊擁啟燊，啟燊表示如她覺得哭出來會舒服一點便儘管哭，小由問啟燊為何不問她因何而哭，啟燊卻謂小由想講便講，他不想勉強她……

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！