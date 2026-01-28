非常檢控觀／名媛望族／愛．回家之開心速遞／宿敵契約︳每日劇情(1月28日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百三十三集「大四喜背後的男神」(01/28)

虹豆沙湯遠成為大四喜的經理人，表現出色。鐵面陳暫代沙湯遠管理保安部，本可與Mia一同代表接龍出席某頒獎禮，怎料敢威臨時改回由沙湯遠出席。馬漢為鐵面陳獻計，意圖阻止沙湯遠出席，卻陰差陽錯反而令他「出盡風頭」。沙湯遠意外成為不少人心目中的男神，「人氣」甚至超越大四喜。大四喜遂找回家聰頂替沙湯遠，家聰卻發現雷公欲邀沙湯遠加盟雷聲大。大四喜既不容許放走沙湯遠，又擔心被他搶風頭，家聰於是提出一個解決方法……

非常檢控觀（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第八集 (01/28)

非常檢控觀

馨儀向希仁、公孫珀坦承自己受遠程利用，為他製作膺品。熊飛查到顏映朱的拍賣行可能出售非法走私古董，逸桐的義兄蔣平江也涉案被捕。希仁往找頌星，希望她出任平江的辯護律師……英拔冤魂引領馨儀、希仁等至一個工場外，終找到英拔的頭骨。遠程、映朱兩夫妻，此時與龐喆在工場的辦公室內密會，馨儀欲殺遠程報仇，希仁阻止而被馨儀刺傷！龐喆等人涉嫌謀殺英拔被捕，頌星出任龐喆的代表律師，但龐喆不信任她……

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十七集(大結局) (01/28)

靜炎受靜石折磨寧死不屈，卻為戲陽向靜石服軟，靜石刺傷戲陽，殺了靜炎，隨歌趕來帶戲陽求醫；靜石帶著靜炎屍體找太后，並毒殺她，靜石不信一笑會殺自己，一笑朝他射箭…靜石引隨歌和一笑等人到祖居，雙方展開激戰…

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第32集

懿芳與啟燁同病相憐，一起飲酒，卓萬看見命令懿芳不要再飲，懿芳發難，並表示要為啟燁出頭，指卓萬不理會啟燁，更不應不給啟燁機會，啟燁跪地向父認錯，心蘭與啟燊也代啟燁向卓萬求情，卓萬終原諒啟燁，但謂若他再犯，便會趕他離開家門。啟燁約采月見面，表示要終止雙方關係，否則被卓萬知道便會一無所有，采月哭求啟燁亦無用。心蘭找浩頤第一次結辮子用的紅頭繩，用來替浩頤上頭，她在存放浩頤雜物的盒內找到紅頭繩，也找到一篇浩頤小時候獲獎的作文，題目是「我的爸爸」，卓萬細閱文章，然後翻開舊相簿，百般滋味。

浩頤出嫁當日，木水要求與小由同車，小由拒絕，並謂要木水學習獨立。浩頤在教堂等不到父親，心裡難過。卓萬孤單地在家中吃早餐，最後還是決定驅車前往教堂，他及時趕到，把一條月亮形吊墜頸鏈送給浩頤。卓萬在婚禮中瞥見子君，子君後來也看見卓萬，但彼此沒有上前打招呼。浩頤新婚翌日便為達志及笑歡煮早餐，還不小心灼傷了手，達志緊張，浩頤卻不當一回事。心蘭為木水做百家被，藉以祝福木水，小由感激，心蘭謂小由無父無母，所以由她來愛錫小由，小由更是感動。

卓萬著啟燊參加慈善餐舞會，心蘭安排小由陪丈夫出席。回房間後，啟燊看出小由不想參加舞會，小由驚訝於啟燊知道她的心事。小由提出與啟燊往上海度蜜月，啟燊開心。卓萬問丹丹身世，明白了她為何那麼愛錢，丹丹表示明白很多人看不起她，但她不會看不起自己，因為她是靠自己能力賺取金錢，卓萬有意改變丹丹命運。子君在街上差點兒扭傷腳，百鏘剛好經過，他邀子君以他的舞伴身分出席舞會。卓萬帶丹丹到舞會，把她介紹給娛樂公司老闆，又捐錢邀丹丹現場獻唱。

子君不願看到丹丹唱歌而步出會場，百鏘追出，他表示卓萬把卓萬山以丹丹的名字易了名，且重提子君欠他人情，要求子君償還。百鏘希望子君與他合作，把卓萬山全盤計畫連根拔起。以誠把一個首飾盒交給卓萬，表示是下人打掃時發現的，卓萬打開看見是他贈子君的棋子連鑽石鏈，便把首飾盒及卓萬山易名為鳳凰山的文件一併放進夾萬中。啟燊與小由出門往上海，小由故意不讓木水知道。昇平把翻譯了的文件拿給木水，木水即找小由，並追趕至火車站。啟燊往給小由買栗子，木水此時來到，指卓萬是害死小由父親的罪魁禍首……

