非常檢控觀／名媛望族／愛．回家之開心速遞／歡樂茶飯︳每日劇情(1月29日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百三十四集「愛情中不能承受的重」(01/29)

因家人催逼，細曹總要於立春前找到合適的對象，也令他沒心情洽談生意，不肯與家聰簽約。家聰為了討好細曹總，遂答應為他物色對象，並找到一個符合其要求的理想人選。細曹總跟這人本來甚是投緣，詎料……另一方面，細曹總意外被困，幸得某人相救，過程中發現此人並不簡單，因此認定她是其「真命天女」。此人的身分出乎家聰意料，家聰不想她重蹈覆轍，成為細曹總的「受害者」，於是為了幫她而付出一番努力……

非常檢控觀（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第九集 (01/29)

遠程、映朱否認與英拔之死有關，英拔的頭骨上卻發現帶有映朱DNA之物。頌星驚訝龐喆獲保釋，龐喆或會阻撓其子包家勉成為醫美集團的行政總裁。映朱指證龐喆是殺入及走私古董的主謀，龐喆再次被捕，他卻早有部署。希仁等查出拍賣行的非法勾當，古董商志健竟參與其中！志健供出英拔慘死的經過；頌星卻向希仁提出質疑……趙舟要希仁暫緩釋放龐喆，更重提他與頌星的舊事。希仁憶及亡兄，借酒澆愁……馨儀設局引出真兇，與其對質……

歡樂茶飯（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

歡樂茶飯

第一集 (01/29)

沈家經營飯館，惟生意不佳，便決定把祖宗的故事拍成影片以作宣傳。眾人換上古裝到祖屋兼網紅景點雲水苑拍攝，卻還缺一個壯男飾演祖宗林晏；看見路上有合適的人選，韶光便追上去；經過大門後，卻發現自己已身處古代…

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第33集

廣告 廣告

木水帶小由到酒店，指啟燊對她好只是處心積慮搶走她。小由表示自己嫁給啟燊只為報恩，而對木水則有情，但她感到混亂。木水訴說自己認罪只為保護小由，小由卻與啟燊雙宿雙棲，令他極為痛苦，且覺得對他不公平。他要求小由與他返回廣州，二人按捺不住激情發生了關係。啟燊想起木水突然說出小由父親名字，問愛華季福全案件的檔案，愛華表示遺失了，啟燊懷疑小由已知道彼此父親的轇轕，心感不安。他往子君處找小由，並把藏在心裡多時的秘密告知子君。翌晨，木水買了早點回酒店，他叫小由帶小茹與他一起離開香港，小由卻堅持有事要回鍾家交代。

子君送啟燊回家，在大門剛好遇上小由與木水回來，小由對啟燊冷淡，她陪木水走進屋內，撇下啟燊搬行李入屋。啟燊回房後欲向小由說出其父親的事，小由卻讓他先再買往上海的火車票。啟燊離開後，小由寫了交代她離開的信，並把結婚戒指放在信封內。她又把鍾家的家傳寶玉拿到心蘭房，心蘭不適，她替心蘭按摩，直至心蘭入睡。

心蘭並未熟睡，她醒來發現床頭櫃上的寶玉，立即往找小由，她目睹小由與木水正欲私奔，木水更表示與小由已是一對夫妻，心蘭指斥二人做出苟且的事，拉住小由，木水指鍾家是小由的仇人，並推開心蘭，心蘭追上二人，至一梯級突然暈倒，小由折回救心蘭，她請途人照顧心蘭，自己跑回家通知家人。

護士表示心蘭可能是中風，情況嚴重，小由喃喃道自己對不起心蘭，啟燊聽到覺得奇怪，但無暇追問。浩頤趕到醫院，卻不見卓萬，懿芳相信卓萬在別墅。啟燁表示打電話到別墅沒人接聽，已派人往接卓萬。下人到別墅時，卓萬正與丹丹嬉戲。卓萬趕到醫院，懿芳力斥他的不是。醫生表示心蘭已沒有生命危險，但因急性中風可能會癱瘓。小由瞥見木水，她不肯跟木水走，木水只好回鍾家等她。

心蘭醒來，不但全身癱瘓，也無法說話。卓萬命眾人先回家，他則留下陪伴心蘭。啟燊看見小由的信，故意罵小由並趕她走，目的是製造借口讓小由離開，小由卻堅持要留下服侍心蘭，直至她康復。卓萬在病房陪伴心蘭至天亮，他安慰心蘭，並說心蘭喜歡旅行，要帶心蘭環遊世界。子君來探望心蘭，她指卓萬若在心蘭出事前向她說出剛才的話，心蘭會多高興。子君離開時諷刺卓萬在心蘭出事時正身在別墅與丹丹一起，卓萬無話可說。

小由到小屋見木水，木水知道心蘭不能說話，遂邀她趁機跟自己離開鍾家，小由卻不肯，她表示啟燊已經知道木水與她的事，還趕她走，但她自覺對不起心蘭，堅持留下照顧心蘭。木水一再要求小由跟他走，小由求木水不要逼她…

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！