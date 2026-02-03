非常檢控觀／名媛望族／愛．回家之開心速遞／歡樂茶飯︳每日劇情(2月3日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百三十七集「短劇好睇嗎？」(02/03)

凌凌拍攝的兄弟尋親短劇《媽媽在哪兒？》，播出後大受歡迎，遂「添食」開拍第二季。然而，新短劇上架後，敢威被指酷似杜演所飾演的猥瑣奸角，因此揚言不想再見到此劇。凌凌等人遂要補拍以作補救，天娥此時亦提出特別要求。拍攝縱使順利完成，怎料又因某人提出意見，凌凌等又要為迎合其要求而大傷腦筋。後來，要求越來越多，引致該劇的劇情「大暴走」，故事發展難以預料。眾人期待觀賞結局，此時卻又發生變故……

非常檢控觀（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

非常檢控觀

第十二集 (02/03)

入職律政司的湘言，隨熊飛、逸桐往小禹住所搜證，發現有可疑。小禹當同學槍手代考，並用特別方法作弊，公孫珀使計查出此事的來龍去脈。眾人追查「聰明藥」來源有重大發現，懷疑徐彥楓與小禹昏迷有關。公孫珀為查明真相，欲加入頌星的徒弟競逐戰，遭頌星刁難……公孫珀假裝代考引出疑兇，要求對方供應「聰明藥」，寄藥者卻非此人。重考當天，公孫珀與疑兇交換帳號與密碼，要藉此確認其身分，卻被律師會主席指控作弊！

歡樂茶飯（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第四集 (02/03)

有人到沈家攤檔搗亂，林晏幫忙擺平；沈家發現只賣羊肉串不夠賺錢，想到售賣手打檸檬茶；林晏知道長公主想辦七夕宴，推薦沈家承辦，沈家辦得有聲有色，期間發生些少插曲，亦與結識了桂香酒樓的負責人，長公主來到…

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第36集

廣告 廣告

子君在她曾擲碎玻璃的餐廳外遇到丹丹，丹丹表示希望子君與卓萬破鏡重圓，又指卓萬是自己的良師益友，更是改變她命運的人，臨別時丹丹還將她剛出版的唱片送贈子君。卓萬邀子君到別墅共晉晚餐，二人一笑泯恩仇，更在別墅共度一宵。卓萬在達志家樓下徘徊，浩頤看見，連忙下來陪他聊天，浩頤的幸福溢於言表，卓萬問女兒是否覺得父親不及她幸福，坦言一直以為做齊人就是幸福，但原來並非這樣。他又問女兒是否覺得他自私，他醒覺到自己從前只想自己開心，但現在才感受到令人開心自己才真正開心。浩頤對這種開心有很深的體會，卓萬看見女兒生活幸福感到安慰。菲菲以為子君與卓萬過夜，二人已和好，但子君表示那只是一刻溫柔，隨時又會被收回，她感嘆一夫多妻制不改變，女人不會有真正幸福。

子君探望完心蘭，采芝剛好從爾嫣房內拿飯菜出來，表示二太太已多日沒吃東西，子君往看爾嫣，爾嫣用被蓋頭拒絕相見。卓萬聽見往看爾嫣，並強行扯開被子，驚見爾嫣憔悴得不似人形。子君請卓萬放下自尊救爾嫣，否則爾嫣會死去，卓萬只好往找日輝。日輝到鍾家探望爾嫣，啟燁為日輝的腳被切去表示遺憾。日輝鼓勵爾嫣振作，並每天陪她用餐，爾嫣精神漸漸好起來。卓萬重提爾嫣曾要求他簽休書，他決定還爾嫣自由，把休書給她，讓她與喜歡的人一起，自由自在地過她喜歡的生活。爾嫣向心蘭道別，並向心蘭道歉，遺憾家中發生了那麼多事她也沒有為心蘭分憂。

爾嫣最後一次在鍾家與家人吃飯時，感到十分不捨，發覺自己對鍾家每個人都有留戀。爾嫣離開時，卓萬欲送她，爾嫣表示日輝會來接她，卓萬只感自己最後的心意爾嫣也不領情。爾嫣謂卓萬答應休妻，應早有心理準備面對她的離開，坦言卓萬其實從未曾問過她到底想不想走……爾嫣表示自己與卓萬都因性格問題，才致互相傷害，卓萬問爾嫣可否與他重頭再來，爾嫣慨嘆彼此都錯過了良機。爾嫣拿出卓萬贈她的襟針，表示這是自己在鍾家唯一不捨放下的東西。此時，日輝的車子來到，使卓萬再一次覺得每次二人有機會修好，日輝總會出現。

爾嫣表示知道日輝遇襲與卓萬無關，向卓萬道歉，承認二人的愛欠缺時機，當卓萬最愛她的時候，她以為自己最愛日輝；當她知道自己最愛是卓萬時，卓萬已愛上子君。雖然彼此相愛，但爾嫣自問欠日輝的太多，不能在這個時候撇下他不顧，她此時深深體會到何謂有緣無分。卓萬目送爾嫣離開，縱不捨，卻無力挽回……

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！