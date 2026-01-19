非常檢控觀／愛．回家之開心速遞／名媛望族／宿敵契約︳每日劇情(1月19日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百二十六集「出口成Mean」(01/19)

力蓮出席酒會遭人嘲笑，因聲音沙啞未能還擊，於是命鐵手代勞。怎料鐵手突然失控，口出惡言，令力蓮大感尷尬。鐵手及後解釋，他之所以出醜，原來另有隱情。力蓮發現鐵手極易受人影響，遂要鐡手學習他人尖酸刻薄的「Mean人」技巧，並代替暫時失去「戰鬥力」的她發聲。鐵手付出不少努力，終於「出口成Mean」。然而，鐵手「學壞」後得罪了不少人，內心痛苦不已。璟風提出一個解決方法，鐵手照辦，詎料……

非常檢控觀（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第一集 (01/19)

檢控官包希仁成功檢控本港首宗無屍體、無法證、無認罪的殺人案被告，卻因某些緣故設法令案件重審，令死者的女兒認為他偏幫被告，怒擲骨灰盅洩忿……五年後，黑幫老大鄧車堡遭仇家尋仇，路過的希仁縱沒受傷卻被送院診治。車堡的手下展熊飛知悉希仁患有鏡反射觸覺症，能感受別人的痛楚。車堡存活下來，熊飛的手下楊文頂卻代罪而死，文頂的好友白逸桐遷怒熊飛。熊飛打算為文頂討回公道，但拒與希仁合作。希仁懷疑仇殺事件另有內情……

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十集 (01/19)

慕容仲訛稱平城病重，引隨歌進宮；阿曜從後刺殺隨歌，並將其埋葬。如嫣目睹一切，馬上告知一笑。凌峰表示要帶隨歌到風雨盟才能救治；在眾人犧牲下，一笑順利帶隨歌到風雨盟。靜炎告訴戲陽其父兄已死，戲陽傷心欲絕。

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第25集

木水被送院，醫生指他頭部被重擊，未知何時醒來。啟燊欲陪小由往探望木水，小由謂會自己去，啟燊問是木水不想見到他，還是小由因為木水在，所以不想面對自己。啟燊希望終有一天可解開木水的心結，小由表示與啟燊一同努力。鍾家各人議論木水，啟燁認為木水與小由並非兄妹，而是舊情人。

蘊善與爾熹上門探爾嫣，表示爾嫣久未回娘家探望，擔心爾嫣出事。卓萬發現爾嫣不在房內，采芝謂爾嫣表示要出外走走，卓萬憤怒向蘊善指爾嫣撒謊。爾嫣在街上逛，一時失神差點兒跌倒，幸日輝及時扶穩她。日輝請爾嫣相陪逛一會，並問爾嫣有否想過離開鍾家，日輝表示自己留得愈久，令爾嫣的麻煩愈多，所以他是時候離開。日輝表示自己有一心願，就是到英國最高的山看日落，若爾嫣願意一同前往，他會等她，並透露自己星期五便會乘船回英國。

啟燁看見爾嫣與日輝在一起，心中在盤算。子君送湯給爾嫣，爾嫣表示見過日輝，爾嫣問子君她應否離開，子君則認為爾嫣要隨心而去，並坦言無論爾嫣決定去或留，她都會支持爾嫣，因為她想爾嫣幸福。啟燁命采月向采芝打探爾嫣的事，得悉爾嫣星期五會往看畫展。啟燁告知卓萬有關爾嫣與日輝的事，卓萬憤然找日輝。日輝指卓萬不珍惜爾嫣便應放她走，卓萬警告日輝若做出損害他利益的事，必要日輝雙倍奉還。爾嫣心情大好與家人吃早餐，她向子君表示要往看畫展。

啟燁為父著緊，卓萬卻謂控制不了爾嫣的去留。爾嫣與日輝見面，日輝已猜到她送別自己，他請求爾嫣讓自己為她拉最後一次車。啟燁跟蹤日輝，把日輝打至重傷，日輝醒來後在現場發現啟燁遺下的呔夾，並認出呔夾是卓萬所有。爾嫣往找卓萬，二人到海邊，爾嫣表示要與卓萬重新開始，卓萬直言心中有刺。爾嫣謂知道需要時間拔走他心中的刺，卓萬突然表示害怕，因為每次他倆想和好總有事發生。

醫生指日輝的左腳已壞死，需要切除，警方表示日輝被救時手裡一直緊握一枚呔夾，日輝表示呔夾是卓萬的。早餐時，卓萬命下人準備爾嫣愛吃的藍莓醬多士。小由到醫院探木水，她把珍珠頸繩放進木水手裡，希望為木水帶來好運。小由向啟燊表示自己只是擔心木水的病，請丈夫不要誤會，啟燊表示木水弄到這個地步他也有責任。達志問啟燊認不認識日輝，表示日輝遇襲，後聲稱是卓萬所為，所以他問啟燊知不知道二人有甚麼轇轕……

