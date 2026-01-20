非常檢控觀／愛．回家之開心速遞／名媛望族／宿敵契約︳每日劇情(1月20日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百二十七集「可疑的網址不要㩒」(01/20)

天娥收到Ivan的電郵，不虞有詐下被標題吸引，並點擊附帶的有毒連結，結果手機中毒；璟風、尚善亦因不同理由「中招」。Ivan稱發送有毒電郵，是為了測試眾人的網絡安全意識。力蓮要求Ivan開設特別課程，為三人傳授網絡安全相關知識，獲敢威批准。課程內容及所需時間遠超眾人預期，原來力蓮逼他們上課另有目的。尚善識破力蓮的用意，遂設法盡快「畢業」，並向力蓮還以顏色。最終，尚善與力蓮竟展開一場「網絡攻防戰」……

非常檢控觀（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第二集 (01/20)

逸桐與四位義兄合稱「陷空道五鼠」，她決意要找出在逃刀手下落；律政書記公孫珀使計讓車堡的仇家郭奉孝道出刀手身分。逸桐偷去車堡的手機，遭熊飛截獲，察覺熊飛似另有所圖。希仁設法引蛇出洞，在熊飛幫忙下終令害死文頂的真兇被起訴！新來的實習檢控官趙子幀原來是希仁上司趙德敬之子，也是希仁的表弟。希仁向公孫珀提到當年離開趙家的原因。希仁出席韓國偶像陳新彌的簽唱會，遇上女子秦湘言當眾扯開新彌的衣衫，更自稱是其妻子！

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十一集 (01/20)

隨歌被送到風雨盟；戲陽以為父皇和皇兄死了，要求靜炎幫她查證，靜炎亦發現自己愛上戲陽；太后要求戲陽跟靜石復婚；隨歌醒來後失明了，凌峰與周昊找來安姑，為他治好失明，但他卻失憶，失去了他與一笑一起的記憶…

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第26集

啟燁依卓萬吩咐物色了理想的廠房，用作開設紡織廠。啟燊告知卓萬日輝被人打傷，對方更聲稱打他的人是卓萬；卓萬帶子君到針織廠，謂不想再做婢僕的妹仔可到工廠來打工。懿芳向子君表示自己答應她做的事都做了，子君不獨佔丈夫的承諾卻未兌現。卓萬對心蘭說他協助政府推動反蓄婢運動，有利他日後進入定例局，他更表示這事只讓心蘭知道，心蘭高興。爾熹到鍾家力指卓萬打傷日輝，還說出爾嫣與日輝是一對舊情人，所以卓萬一直看日輝不順眼，爾嫣趕往醫院，她看見日輝的左腳被切除，十分傷心，日輝卻倒過來安慰爾嫣。日輝表示在他被打現場執到卓萬的呔夾，爾嫣憤然往找卓萬。

三蝦等邀卓萬到警署協助調查日輝被打案件，卓萬命啟燁通知啟燊到警署，啟燁卻神不守舍，沒聽到卓萬的話。爾嫣甫見卓萬即質問他為何打到日輝殘廢，三蝦聽到便邀爾嫣一同返警署助查。三蝦問卓萬案發時在哪裡，卓萬謂當時與爾嫣在一起，可是爾嫣卻表示記不起案發時自己是否與卓萬同行。卓萬與啟燊回家，卓萬立即到爾嫣房；各人追問啟燊，啟燊表示警方已正式起訴卓萬傷人罪。

爾嫣憤對卓萬，還出手掌摑他，卓萬指爾嫣否定他的人格，還竟給了假口供，要爾嫣留在房中靜思己過，更會派人守在她的門口，不准她踏出房門半步。卓萬回想啟燁的反應，覺得可疑；啟燁入書房找卓萬，他不敢直視父親，卓萬問啟燁是否他所為，啟燁低頭不語，卓萬不停的掌摑他，斥他做出污穢之事，氣趕啟燁離開。

晚飯前卓萬宣布爾嫣要留在房中休養，鍾家各人都不能打擾她。卓萬故意向小由說她初入鍾家，提醒她鍾家重視家規，如有陽奉陰違，後果自負，子君知道卓萬其實在警告自己。懿芳謂終明白原來爾嫣不能全心全意對卓萬，才熱心助他迎娶子君。心蘭指爾嫣對丈夫有異心是不守婦道，子君卻說爾嫣與日輝之間只是老朋友關係，心蘭責子君知道爾嫣見日輝，卻沒有說出來，子君卻謂那只是朋友見面，不認為需要交代，且說女人結婚後仍應有自己的朋友。卓萬獨個兒在露台，啟燊來與他談論案情，卓萬表示要自辯，啟燊則做他助手。啟燁醉酒，采月不放心，一直跟著欲開解他，更表示自己喜歡啟燁，啟燁擁吻采月……

木水向醫生及護士扔東西，啟燊與小由來到，小由嘗試走近木水，並成功令他放下手上的玻璃碎片。由於木水只認得小由，不肯讓任何人接近他，小由打算木水出院後搬到達志家暫住，以照顧木水，啟燊表示先與父母商量再決定。卓萬不反對小由照顧木水，決定讓木水住進鍾家，懿芳覺得子女安全受威脅，擬搬往別墅暫住。最後，在子君提議下，心蘭決定讓木水住在花園的小屋。啟燊夫婦帶木水回家，小由感激心蘭愛屋及烏，表示自己會盡鍾家媳婦的責任，好好侍奉心蘭，木水暗中露出不悅表情……

