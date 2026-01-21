非常檢控觀／愛．回家之開心速遞／名媛望族／宿敵契約︳每日劇情(1月21日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百二十八集「這麼遠,那麼近的經理人」(01/21)

大四喜應邀為某間公司的周年晚宴表演，卻因家聰準備不足而出錯。眾人責怪家聰辦事不力，家聰趁機辭去經理人的職務。大四喜急需找人頂替家聰，偶然發現一位合適人選。新經理人「落力」為大四喜打點一切，並安排眾人參與不同活動，敢威等人卻因此備受折磨。樹根終於忍無可忍，將新經理人辭退。後來，樹根物色到另一位合適的經理人人選，遂帶此人往見敢威等人，認為其他人亦會贊成他的提議，詎料……

非常檢控觀（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

非常檢控觀

第三集 (01/21)

湘言被控非禮，卻稱新彌是其失蹤丈夫文貴利，重投警隊的熊飛接手此案。希仁、熊飛推斷新彌有可能整容及改名換姓。希仁為見新彌，出席家族飯局，其母趙舟警告不可得罪新彌這個代言人，希仁卻設法試探他。湘言突然認罪，希仁等要查出箇中原因……湘言其後態度大變，拒絕與眾人合作。希仁查到湘言曾經流產，懷疑此事另有內情。希仁等為搜證出席拍賣會，希仁重遇嫂子王頌星，兩人曾有一段舊情。逸桐替熊飛辦事，取得新彌的身份證……

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十二集 (01/21)

戲陽不信殺父兄的是慕容父子，隨歌再醒來視一笑為敵，安姑勸一笑離開，一笑想起隨歌說過的話，自己答應不會離開。太后眼見靜炎不聽話便拉攏靜石，承陽要沈務查平城死因，為喚起隨歌記憶，一笑握著隨歌的劍鋒刺自己…

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第27集

啟燊夫婦帶木水到花園的小屋，小由餵粥給木水，她說有些事發生了是不能改變的，木水拿出珍珠頸繩，替小由戴上。二人又在花園看月光，小由給木水吃藥，木水故意打翻水杯，小由往取開水，木水把藥丸吐出……小由回到房中，她感謝啟燊對她及木水的體貼，采月突來說木水不肯睡覺，並與以誠糾纏起來。啟燊夫婦到小屋，木水拉住小由，不肯讓她離開。小由請啟燊先回房間，她稍後再回去。木水一直緊握小由的手睡，小由只好坐在床邊陪他入睡。

啟燊未能成眠，見小由遲遲未返，便往小屋，當他看見小由坐在床邊睡著了，情不自禁拖著小由另一隻手，坐在小由身邊，小由遂把頭靠在啟燊肩上一起坐著睡至天亮。木水醒來發現啟燊在小由身邊，便激動推啟燊落地。啟燁想與卓萬傾談，他才剛開聲，卓萬便說不想知，還表示知道啟燁想說自首，他謂自己不想知亦不可知，才可理直氣壯的為自己辯護，但若他知道了便是包庇兒子犯罪，並怒斥啟燁衝動。

卓萬到爾嫣房間，他斥爾嫣向警方說出假口供，證明她有多恨自己及她的愚昧，他叫爾嫣想一想，對一個他並不關心去留的人，自己會否仍派人去打他，但卓萬表示爾嫣上庭說甚麼也沒所謂，因爾嫣在他的心早已是一個可有可無的人……爾嫣出庭，被問案發時是否與卓萬在一起，爾嫣猶豫，但最後她還是說出事實，卓萬脫罪。

秘書愛華準備了香檳為卓萬慶祝他沉冤得雪，但卓萬向兒子表示，政府指他的案情複雜，曾爵士放棄提名他入定例局。浩頤與達志見面，法庭雖已判卓萬無罪，達志卻仍懷疑他，達志指自己不喜鍾家人，就如鍾家的人不喜歡他一樣，而他與浩頤的路由一開始便已是難行的，但他表示難行也要行下去，且因為難行而會更珍惜。

卓萬吩咐啟燁把卓萬山計畫的文件拿給他，啟燁知道父親再不會信任他。懿芳問卓萬會到哪個房間過夜，還指子君食言，沒有依約定讓卓萬到她的房間過夜，結果被卓萬怒斥荒謬；之後卓萬到子君房間，責她與懿芳間的協議。懿芳與啟燁都因失意在廳中飲悶酒，二人互訴傷心事。爾嫣寫好了休書要求卓萬簽名，卓萬雖表示要休了她，卻拒絕簽名，更把休書撕掉。爾熹到來指日輝想自殺，請爾嫣往勸阻他，卓萬阻止，爾嫣掙扎時暈倒，卓萬下令把爾嫣關在房內。

子君聽到爾嫣房內有打破東西的聲音，以誠怕爾嫣出事自己擔當不起才肯開門給子君。爾嫣哭訴若日輝死了卓萬便是殺人兇手，她不想已失去一隻腳的日輝失去性命。啟燊大膽指出卓萬對爾嫣不人道，但最後說不過卓萬。子君以捐衣為名把爾嫣偷運到教堂，讓爾嫣到醫院見日輝，浩頤因為堅持要協助子君而發現此秘密，但她同情爾嫣，答應保守秘密。爾嫣趕到醫院，日輝因卓萬財雄勢大成功脫罪而絕望，一再尋死……

