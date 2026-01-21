非常檢控觀／愛．回家之開心速遞／名媛望族／宿敵契約︳每日劇情(1月22日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百二十九集「職業扮工隊」(01/22)

城安因瑞素影響而瀕臨失業，只好嘗試尋找兼職以維持生計，卻屢屢碰壁。此時，城安偶然遇上李莫仇。莫仇原來與城安處境相同，她出資要求城安協助她佯裝上班，以瞞騙親人。危機得以解除，莫仇介紹城安加入一個「失業」群組。城安因此發現商機，決定開設公司，幫助其他失業人士「扮工」；創業初期十分成功，但後來出現了「員工」流失的問題。城安設法解決，成功扭轉局面，凌凌卻察覺到不妥……

非常檢控觀（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第四集 (01/22)

文貴利與前女友所生的女兒文晶晶疑偷偷來港，湘言找新彌探問其下落，但不果，擔心下向熊飛求助，熊飛成功讓她對新彌死心。湘言收到訊息，往酒店等待與新彌會面，那裡卻發生墮樓案。湘言被當成疑犯，頌星出任其辯護律師，希仁懷疑頌星另有目的。熊飛向認識死者張詩雅的逸桐打探消息，追查下發現詩雅死前曾見過晶晶……頌星提出以精神錯亂作為湘言的抗辯理由，湘言卻仍起用頌星。熊飛找到新彌褓姆車的定位紀錄，循這線索追尋晶晶……

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十三集 (01/22)

守拙想把消息藏在膳食裡，被戲陽和靜炎抓個正著。守拙不承認他是靜石的人，靜炎讓靜石親手殺了守拙以證明清白；隨歌和一笑打算離開風雨盟，寧非提醒他們，被救治的人終生不能離開風雨盟，這是風雨盟救人的規矩。

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第28集

日輝堅持尋死，爾嫣眼看無法勸止他，要與他一同死去，日輝阻止，他答應爾嫣以後無論前路有多難走，他都要生存下去。卓萬與啟燊提早回家，子君、爾嫣及浩頤回來，浩頤先入屋打探，在花園的小由看見爾嫣從外面回來覺得奇怪，木水見狀故意打響盆子，子君上前制止，可是屋內眾人已步至花園，卓萬斥子君當他的話是耳邊風，子君指卓萬想控制其他人的思想，斥卓萬專制，卓萬卻指爾嫣心裡有另一個男人，他一直包容，但不代表他不心痛，而且爾嫣害他惹上官非，令他努力建立的鍾家基業幾乎毀於爾嫣手 。

子君指卓萬只顧自己的名利，不能認同他，卓萬覺得自己權威被挑戰，極度憤怒。卓萬到酒吧飲酒，認識了百貨公司售貨員丹丹，她成功挑逗卓萬，二人達成交易…… 卓萬早上致電回家，命心蘭吩咐以誠拿西裝到律師樓給他，又下令不用再守在爾嫣房門外。心蘭提醒子君應做好鍾家太太的本份，責她當眾頂撞卓萬是非常不對，並責她此舉令丈夫不回家過夜。心蘭直言男人心煩到外邊找女人解悶毫不出奇，還說子君本人便是最好的例子。

子君覺得自己的情況有所不同，她自問與卓萬是真心相愛的，而卓萬亦答應過自己是他最後一個女人，心蘭眼看子君的執著和天真，感到無言。菲菲勸子君若不想放棄自己辛苦經營的婚姻關係便要妥協，並作出補救。卓萬打算在政府宣布執行家庭女役條例當日舉行工廠開幕酒會，啟燊負責安排。采菱到律師樓替子君傳話，邀卓萬到鳳舞台看戲。

卓萬到了鳳舞台，子君表示要為卓萬再次踏台板，卓萬問子君是否知道自己錯了，想得到他原諒，子君謂彼此看法不同，而夫妻間不應分誰對誰錯。卓萬表示工廠開幕酒會當日，想子君裝扮得漂漂亮亮陪他出席。卓萬陪子君買出席酒會的衣裙，子君發現卓萬與丹丹頗為熟稔。回家後子君向卓萬表示，若他因之前的事不開心而逢場作戲，她可當作不知，但她提醒卓萬答應過自己會是他最後一個女人，卓萬反指子君先挑戰他的底線，二人再起爭論。卓萬獨自飲酒，浩頤見狀提醒父親要珍惜與子君的感情。裁縫到鍾家替各人度身，懿芳拿起一幅透視布料，謂若用來造一襲低胸性感的衣裙能吸引卓萬目光。

木水送了一個麵粉公仔給小由，啟燊下班回來看木水，木水也送了一個公仔給他，正當啟燊為木水不再抗拒他而高興之際，木水把顏料潑向啟燊。小由向啟燊道歉，啟燊表示大家最近都很緊張，提議工廠開幕後帶木水一起出外野餐。

懿芳與啟燁再次借酒澆愁，帶醉意的啟燁看見采月，命采月入房陪他。懿芳在露台吹風，看見在花園的木水，木水看到懿芳但未有理睬，懿芳覺得木水沒禮貌，便到小屋教訓他，她搶去木水的麵粉公仔，木水欲搶回時用雙手緊抱懿芳，懿芳突然醒覺自己的身分，把木水推開。木水拉住懿芳，並送她一個麵粉公仔，懿芳既驚喜又窩心……

