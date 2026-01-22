非常檢控觀／愛．回家之開心速遞／名媛望族／宿敵契約︳每日劇情(1月23日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百三十集「約梧島損友日記」(01/23)

愛．回家之開心速遞

城安、凌凌、壯與璟風相約出埠旅行，卻因某些理由一再延期，最後終於落實出發日期。另一方面，凌凌發現鯨吞天廈的後樓梯堆放大量雜物，向璟風反映，璟風承諾會處理。不久，雜物果然被清理，路小小卻提到璟風是因瑞素之故才迅速着人處理。城安有見及此，遂借瑞素的名義向璟風「搵着數」，成功與凌凌、壯取得不少好處……旅行前一天，璟風發現自己遭城安等人利用而責怪眾人，城安等卻反指璟風重色輕友，雙方不歡而散……

非常檢控觀（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第五集 (01/23)

非常檢控觀

希仁懷疑新彌與詩雅曾有聯絡，欲查找證據，頌星阻止並協助新彌化解危機。頌星為湘言保釋，希仁受公眾責難。晶晶獲尋回並送院，疑被餵食藥物。希仁感錯怪頌星，頌星不屑他與家族作對。詩雅死前曾於慶曆集團收購的網站投稿，疑是指控新彌，希仁託徒弟龐善昱查找投稿遭拒。晶晶醒後稱甚麼也記不起，熊飛找到關鍵錄音，與希仁鼓勵她說出真相。希仁決定檢控新彌，頌星出任新彌的代表律師，她與希仁針鋒相對，揚言在庭上將肆意盤問晶晶！

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十四集 (01/23)

景太后見靜炎對戲陽極為上心，欲暗中除去戲陽，不料戲陽早有察覺，反借靜炎之力將刺客一一除去。隨歌得知承陽一直暗中調查先帝遇害之事，隨即秘密約見承陽，將先帝遇害的真相、莊太后與慕容父子所為，一一告知承陽。

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第29集

子君穿一襲自己喜歡的裙參加針織廠開幕酒會，卓萬不禁問為甚麼不穿他選的裙，子君直指那裙不適合她，並說卓萬才是酒會的主角，若卓萬不喜歡，她可以不出席酒會。卓萬謂工廠開幕酒會是鍾家的活動，鍾家每個人也要出席，除非她不想做鍾家的人。酒會上，懿芳飲得半醉，啟燁上前勸止，懿芳卻邀他一起飲，啟燁看見父親只重視啟燊，卻不理會他，便與懿芳一起飲。

啟燊代父請子君與曾爵士及Mr. Robertson交談，卓萬借機會提醒子君，他喜歡知情識趣的女人。子君不屑，表示頭痛離開。子君往洗手間時遇到百鏘，百鏘發現子君心情欠佳，向子君表示自己是個好聽眾。百鏘與卓萬見面時，故意指子君心情壞透，使卓萬不悅。回家後，卓萬責子君在酒會上態度不佳，子君表示自己不習慣這種場合，但卓萬指她已是鍾家的人，他不聽子君解釋，步離房間時更謂門已開了，子君要出或是要入，由她自己決定。

廷亨在報章看到卓萬大出風頭的報道，甚為激氣，他嫌侍婢遞來的茶太凍打對方，侍婢表示政府說不能打婢女，廷亨氣得中風暈倒。百鏘告知卓萬廷亨中風，已回鄉休養，指廷亨走前簽了委託書，由他全權代理卓萬山發展的事。卓萬問百鏘對發展計畫的意見，百鏘卻請卓萬先說他的意見，嘲與卓萬意見相左的人永無好下場，例如不是跛了就是癱了。百鏘重提浩頤拒愛，令兒子力行失戀才致車禍一事；卓萬表示若百鏘這樣想會影響彼此的合作，百鏘謂自古能者得天下，要看誰有這能力。

子君問啟燊廷亨狀況，她感慨以前想盡辦法脫離廷亨魔掌，想不到最後卻嫁了給一個要操控她的人。子君指卓萬要一個完全服從他的妻子，但她自問做不到；啟燊卻謂即使千依百順，都未必得到卓萬歡心，他眼看母親逆來順受，只換來尊重，與卓萬的夫妻情卻甚薄，一生被綑綁在婚姻的監獄。子君覺得婚姻制度不公平，受害的永遠是女人，她不想行這條路。

啟燊夫婦帶木水到郊外野餐，木水看見小由依偎啟燊，心生妒忌，故意製造自己跌落水的假象，小由甚為緊張，啟燊立即落水找他，木水卻突然出現，小由看見他無恙，情不自禁地與木水相擁，啟燊看見，心裡難受。心蘭請中醫到家中替各人把平安脈，醫師說小由身體好，生小孩不成問題，木水聽到，想拉小由走。卓萬發現遺失了金筆，到百貨公司找丹丹，丹丹在卓萬詢問前主動交還金筆，卻未有乘機要求好處，卓萬欣賞。

卓萬用西裝外套為站在露台的子君披上，子君臭到香水氣味，即斥卓萬要認清她是鍾四姨太的事實，要求得到平等對待，未料卓萬竟命她檢討自己為何會找其他女人。卓萬問啟燊季福全案件的檔案在哪裡，木水聽到是小由的父親，即有所盤算。小由陪木水回達志家，希望助令他回復記憶，小由陪笑歡往買東西，達志與浩頤陪伴木水，可是二人發生爭拗，無暇理會木水，木水看見麵粉公仔檔，逕自走開。木水回來送贈小由一個麵粉公仔，小由感動。小由與木水求籤，木水看見是下下籤，便把籤換了。小由忘記籤香油而折回廟內，卻被告知木水把籤換了，小由懷疑木水一直裝傻……

