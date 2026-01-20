非常檢控觀｜何廣沛為演韓星激減30磅 踩過界首挑戰唱歌 網民激讚無敵

何廣沛（Matthew）2012年入讀藝員訓練班而簽約TVB，今年係佢入行14年，憑《新聞女王2》「潘志傲Ivan」一角於《萬千星輝頒獎典禮2025》勇奪「最佳男配角」獎項，又宣布即將與圈外女友Sarah結婚，迎來新身份。除此之外，何廣沛近日更踩過界，為新劇《非常檢控觀》演唱插曲《懲人淚》；日前，何廣沛出席劇集宣傳活動亦首度現場演繹該曲。

何廣沛與為飾演《非常檢控觀》韓星「陳新彌Sammy」一角而激減30磅，由180磅減至150磅，務求以最佳狀態駕馭劇中多個偶像造型；亦因為係偶像角色，監製林志華下令要佢苦練唱歌演繹劇中歌曲。何廣沛日前於商場活動上獻唱為角色度身訂造嘅歌曲，同劇演員更化身粉絲，為何廣沛拎起應援物。事後，何廣沛於社交平台直言好唔習慣自己係歌手，更指首次公開獻唱自己嘅歌感到尷尬：「對於唱歌經驗唔多嘅我，突然變咗歌手身份。真係好緊張，好唔慣，好似發緊夢😂」又指，當初踏入錄音室時面對專業錄音設備與要求感到不知所措。唔少網民都留言大讚何廣沛唱得好聽：「不是人人夠膽接受這個挑戰，放在劇中很啱mood！」、「Oppa幾時開演唱會啊？」、「頭先聽咗現場版呀，好正呀，為你感恩，繼續努力，發光發熱，加油」、「哈 沒想到唱歌居然也這麼好聽呢」、「勁令仔～有演技，唱埋歌真係無敵，見過真人勁Nice，冇明星架子！」、「Omg 你仲有咩係唔識架，好聽!!」等等。

廣告 廣告

《非常檢控觀》劇照

《非常檢控觀》劇照

《非常檢控觀》劇照

《TVB娛樂新聞台》截圖

《TVB娛樂新聞台》截圖

《TVB娛樂新聞台》截圖

《TVB娛樂新聞台》截圖

何廣沛IG

何廣沛IG

何廣沛IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！