非常檢控觀｜李成昌笑裡藏刀與馬德鐘隔空開火 睇到網民眼都唔敢眨：呢啲先叫戲

《非常檢控觀》劇照

李成昌1979年畢業於TVB訓練班，之後就喺TVB拍劇到而家，即使三度被挖角都從未動搖過，去年更與TVB續約2年，加人工同時簽咗150個騷。李成昌從演以來，多被安排飾演奸角，因此有「御用奸角」之稱。日前，李成昌於熱播劇集《非常檢控觀》與馬德鐘單靠銳利眼神及笑容隔空開火，睇到網民大讚李成昌演技冇得彈。

呢幕隔空開火之戰足足有3分鐘；劇情講述包希仁（馬德鐘飾）從龐善昱（蔣家旻飾）口中得知，被疑藏有鄭子誠「靈魂」的神祕赤盆，其背後賣家就係世伯龐喆（李成昌飾），令佢懷疑對方嘅失蹤與世伯有莫大干連，遂相約對方飲茶探口風。李成昌知道馬德鐘來者不善，於是先發制人，扮晒悠閒咁喺茶館泡茶，抓緊機會拋出一句「我覺得你需要飲番杯」作下馬威，又表示：「我幾驚你唔記得我呢個世伯。」當馬德鐘表示唔好意思打擾時，李成昌再反擊：「咁今次你又打搞我？」馬德鐘隨即回應指：「你啲情緒有啲咩唔見得光，咁怕被我感受到嘅？」李成昌喺呢幕演出上演一場皮笑肉不笑嘅演技，令網民激讚好精彩。睇到起雞皮，紛紛留言：「呢啲先叫戲！睇到眼都唔敢眨！」、「李成昌啲戲真係冇得彈，個笑容心寒到呢！」、「呢啲先叫戲！睇到眼都唔敢眨！」 等等。

《非常檢控觀》劇照

《非常檢控觀》截圖

《非常檢控觀》截圖

《非常檢控觀》截圖

《非常檢控觀》截圖

《非常檢控觀》截圖

《非常檢控觀》截圖

《非常檢控觀》截圖

《非常檢控觀》截圖

