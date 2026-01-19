非常檢控觀 全劇劇情︳少有TVB自家劇 馬德鐘 吳偉豪 賴慰玲演現代版《包青天》？

故事大綱

律政司高級助理刑事檢控專員包希仁(馬德鐘飾)患有罕見的「鏡反射觸覺症」，具有極致同理心。他以還原案件100%真相為目標，致力讓被告認罪，減少受害者面對冗長聆訊的痛苦。希仁與律政書記公孫珀(賴慰玲飾)、志同道合的高級督察展熊飛(吳偉豪飾)、曾是受害者的秦湘言(陳曉華飾)、實習檢控官趙子幀(張馳豪飾)等人通力合作，伸張正義。眾人遇到不少阻力，希仁甚至要與身為財團長女的母親為敵、跟身為大律師的舊情人王頌星(陳煒飾)對壘……然而，希仁堅守信念，誓要還受害人一個真相和公道！

第一集 (01/19)

檢控官包希仁成功檢控本港首宗無屍體、無法證、無認罪的殺人案被告，卻因某些緣故設法令案件重審，令死者的女兒認為他偏幫被告，怒擲骨灰盅洩忿……五年後，黑幫老大鄧車堡遭仇家尋仇，路過的希仁縱沒受傷卻被送院診治。車堡的手下展熊飛知悉希仁患有鏡反射觸覺症，能感受別人的痛楚。車堡存活下來，熊飛的手下楊文頂卻代罪而死，文頂的好友白逸桐遷怒熊飛。熊飛打算為文頂討回公道，但拒與希仁合作。希仁懷疑仇殺事件另有內情……

第二集 (01/20)

逸桐與四位義兄合稱「陷空道五鼠」，她決意要找出在逃刀手下落；律政書記公孫珀使計讓車堡的仇家郭奉孝道出刀手身分。逸桐偷去車堡的手機，遭熊飛截獲，察覺熊飛似另有所圖。希仁設法引蛇出洞，在熊飛幫忙下終令害死文頂的真兇被起訴！新來的實習檢控官趙子幀原來是希仁上司趙德敬之子，也是希仁的表弟。希仁向公孫珀提到當年離開趙家的原因。希仁出席韓國偶像陳新彌的簽唱會，遇上女子秦湘言當眾扯開新彌的衣衫，更自稱是其妻子！

第三集 (01/21)

湘言被控非禮，卻稱新彌是其失蹤丈夫文貴利，重投警隊的熊飛接手此案。希仁、熊飛推斷新彌有可能整容及改名換姓。希仁為見新彌，出席家族飯局，其母趙舟警告不可得罪新彌這個代言人，希仁卻設法試探他。湘言突然認罪，希仁等要查出箇中原因……湘言其後態度大變，拒絕與眾人合作。希仁查到湘言曾經流產，懷疑此事另有內情。希仁等為搜證出席拍賣會，希仁重遇嫂子王頌星，兩人曾有一段舊情。逸桐替熊飛辦事，取得新彌的身份證……

第四集 (01/22)

文貴利與前女友所生的女兒文晶晶疑偷偷來港，湘言找新彌探問其下落，但不果，擔心下向熊飛求助，熊飛成功讓她對新彌死心。湘言收到訊息，往酒店等待與新彌會面，那裡卻發生墮樓案。湘言被當成疑犯，頌星出任其辯護律師，希仁懷疑頌星另有目的。熊飛向認識死者張詩雅的逸桐打探消息，追查下發現詩雅死前曾見過晶晶……頌星提出以精神錯亂作為湘言的抗辯理由，湘言卻仍起用頌星。熊飛找到新彌褓姆車的定位紀錄，循這線索追尋晶晶……

第五集 (01/23)

希仁懷疑新彌與詩雅曾有聯絡，欲查找證據，頌星阻止並協助新彌化解危機。頌星為湘言保釋，希仁受公眾責難。晶晶獲尋回並送院，疑被餵食藥物。希仁感錯怪頌星，頌星不屑他與家族作對。詩雅死前曾於慶曆集團收購的網站投稿，疑是指控新彌，希仁託徒弟龐善昱查找投稿遭拒。晶晶醒後稱甚麼也記不起，熊飛找到關鍵錄音，與希仁鼓勵她說出真相。希仁決定檢控新彌，頌星出任新彌的代表律師，她與希仁針鋒相對，揚言在庭上將肆意盤問晶晶！

