Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
非常檢控觀 ｜「翻版孫藝珍」梁超怡演年青版陳煒顏值身形俱獲好評
劇情圍繞「殺戮試場」單元，還全盤揭出了包專員（馬德鐘飾）與王頌星（陳煒飾）「狗血式」恩怨情仇。劇情講述青年仁（阮浩棕飾）原本與青年星（梁超怡飾）情投意合，但當仁發現親哥哥智（吳子冲飾）同樣鍾意阿星時，阿仁為免成為傷害阿哥的罪人，竟漠視阿星感受獨自決定退出「三角關係」…含恨被飛的阿星最終嫁給阿智以報復阿仁，傷了自己之餘還傷了阿智及兒子家勉（丘梓謙飾），令星愧疚至今，亦形成了星與家勉之間的隔閡。
梁超怡被笑指是阮浩棕及子冲之間第三者
昨晚阿仁與阿智在酒吧中處處為對方著想、爭著怪責自己一幕，盡顯肉麻兄弟情，有網民更笑言梁超怡／陳煒才是阿仁與阿智兩兄弟之間的第三者！其實現實生活中，阮浩棕與子冲感情相當要好，二人於2023年首度合作《靈戲逼人》時，已因年紀一樣兼志趣相投，在劇中擦出超強火花，獲封新一代HeHe CP！如今二人來到《非常檢控觀》關係更進一步，由沙煲兄弟升呢「真‧兄弟」，並齊齊獲策封「高顏值兄弟控」。阮浩棕及吳子冲受訪時，笑言私下相處亦相當肉麻，阮浩棕更自揭二人私密「暱稱」：「我叫子冲做BB，子冲就叫我做Baby嘅。」
阮浩棕微表情落足心機
其實這對「顏值兄弟控」除了同樣青靚白淨又靚仔，二人演戲同樣用心出色。由於年青仁要面對很多困境，包括從商家族失德行為帶來的壓力、意外搶走哥哥心上人令哥哥傷心欲絕、明明深愛著星卻又扮無感被逼分手，每個困局都蘊含著不同層次的情緒，阮浩棕均成功透過微表情將其一一做好。至於子冲，成功演活了一個充滿負能量的「深情苦命男」，其中臨終逼問超怡真心心意的場口、夾雜憤怒及怨恨的眼神令不少網民大為心痛，演技再獲認證。
除了肉麻至Hehe的兄弟情，梁超怡的亮眼演出亦是昨晚話題。有「翻版孫藝珍」之稱的超怡，是2022年港姐季軍，並同時奪得「最上鏡小姐」及「最佳口才獎」，演藝潛力不容忽視。昨晚超怡除憑初戀般的甜美笑容、優美的芭蕾舞姿俘虜網民心，還憑躍進演技搶焦！在年青仁返望探望已婚星智一幕，梁超怡挺著肚子掛著笑容、卻滿是挑釁及不甘的眼神演得恰到好處，配以子冲及阮浩棕重重的無奈、失望、哀愁及滿滿的震撼的演繹，令場口甚是有戲，難怪網民讚監製林志華憑《非常檢控觀》給予了新一代演員亮眼發揮舞台。
超怡受訪時透露，自己在相關場口原本演得不太好，幸好監製林志華（阿Lam）在場用心指導，令她更能清楚掌握角色當時心情的複雜度：「阿Lam畀咗好多貼士我，好多謝佢教我應該點樣帶住又愛又恨，但又想報復嘅心情去食呢餐飯。」談到飾演煒哥童年，超怡透露二人雖然近乎零同場機會，但煒哥事前有溫提她放心演回自己便可：「煒哥教我唔需要模仿佢，因為呢個角色嘅年青同成年版心路歷程上好大分別，佢叫我演番一個單純同甜美嘅女仔就得。」
其他人也在看
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
《刑事偵緝檔案II》30周年 開放式結局搞到百萬人耿耿於懷 網民：我灰左一個星期
唔少80後都係睇TVB劇大，《刑事偵緝檔案》應該係唔少人當年提早做完功課溫完書嘅動力，劇集受歡迎到4年一共拍咗4輯，《刑事偵緝檔案II》更加係邊拍邊播以迎戰亞視嘅《我和殭屍有個約會》，仲加入鄭秀文客串。而陶大宇同郭可盈更成為人氣螢幕情侶。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。
「永遠的小倩」王祖賢58歲了還是好美！自拍影片罕見全臉入鏡 素顏氣質依舊在線！
影片中，王祖賢語氣平靜卻很有力量，她說：「我希望我無論幾歲，永遠都能順著自己的心意而活，讓時間成為禮物，活出我喜歡的樣子。」短短幾句話，被不少粉絲形容是「一聽就懂她現在過得很好的那種狀態」。其實早在去年二月，王祖賢就在加拿大開設屬於自己的艾灸養生會館，吸...
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
郭耀明拍片為朋友賀壽 61歲型佬味大爆發 《真情》歸亞南疑因有男密友未受力捧
90年代TVB男藝人郭耀明，憑俊朗外表獲得唔少演出機會，但到2007年拍完《通天幹探》之後郭耀明都離巢外闖，更有傳佢已經轉投保險業，甚少露面。
陳嘉寶說服老公「出山」夫妻檔首合體拍廣告 撇下三女甜蜜預祝情人節
陳嘉寶（Anjaylia）2017年跟初戀男友黃頌祈（Epaphras）結婚，婚後生活充實多采，照顧家庭與三位小千金，Anjay更堪稱「時間管理大師」，熱愛工作的她在電台開咪、出席活動等等，生活美滿。近日，早已淡出的Epaphras竟為愛妻破例「出山」！夫妻檔首度合體為珠寶品牌拍攝情人節系列的宣傳照，二人大晒恩愛，面對老公重拾模特兒的本行，Anjay笑說：「黃生寶刀未老呀！我印象中我哋拍拖冇幾耐黃生已經唔再接拍廣告，今次我覺得係正嘅！兩個一齊做嘢，會有好多相可以留念，係一個好好嘅回憶嚟！」
周嘉洛自爆與陳瀅少見面 關係疑降溫：自己現時係單身
現年30歲嘅周嘉洛，憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》廢青「金城安」一角成功入屋，「升呢」擔任古裝喜劇《痞子殿下》男一，更與女神陳瀅因拍攝該劇而結緣
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
鮮娛糧︱「前無綫主持」火速收身晒性感照 Bra Top騷湯碗胸
【on.cc東網專訊】前無綫主持人利穎怡（Joan）去年10月誕下兒子後，火速收身重回HOY TV的節目主播工作。近日她在社交網分享性感照，先是穿上黑色套裝裙坐在毛毛椅上，展露女神霸氣，而壓軸登場的相片中，就見她解開上衣，露出連Bra Top都包不住的「湯碗胸」
迪麗熱巴18歲青澀影片爆紅！害羞自介「希望和大家當朋友」 天生神顏震驚網友
近日，一段迪麗熱巴18歲時的新生自我介紹影片在網路上傳開。影片中她面對鏡頭略顯緊張的模樣，引發不少網友回頭翻找她學生時期的畫面，也帶起一波關於她校園生活的討論。
《真情》唐立生棄演從商北上發展 結婚多年育有1子
【on.cc東網專訊】藝人盧慶輝當年憑經典長劇《真情》中「唐立生」一角而大受歡迎，更一度被力捧為小生，可惜後來因負面新聞致形象受損，之後他決定棄影從商轉往內地發展，不過去年傳出他破產的傳聞，之後更有人捕獲他在羅湖賣唱，其近況備受網民關注。
晚吹 – Chat KP | 《尋秦記》古天樂、林峯談「現實生活中最近一次喊」的經歷
KP邀請到電影《尋秦記》兩位主演古天樂、林峯前來分享。KP提到《尋秦記》中兩位主演碼頭離別流淚一幕令人難忘，林峯指拍攝順利兩take搞掂
鄭俊弘何雁詩帶兒子外遊 Asher興奮拍凳網民批滋擾 媽咪解畫原來有周詳安排
鄭俊弘（Fred）同拍拖多年嘅女友何雁詩（Stephanie）於2020年結婚，2022年誕下囝囝鄭讚廷（Asher），囝囝後來被診斷患上罕見基因突變病天使綜合症，因此需要入讀特殊幼稚園。
58歲魏駿傑發福走樣 網民齊建議減肥：把原來帥氣的駿傑還给我
現年58歲嘅魏駿傑曾係TVB力捧小生，早年因演出TVB經典劇集《陀槍師姐》系列紅極一時；近年，魏駿傑長駐內地發展，除咗拍攝工作，亦不時於社交平台拍片分享生活點滴。日前佢喺小紅書上載一條拍攝工作花絮嘅影片，佢著上西裝 ，雖然身形比高峰期冇咁圓潤，但網民焦點就放咗喺魏駿傑嘅身形，紛紛留言建議佢減肥，例如 「為什麼就减不下去那」、「老魏，必須减肥了呀」、「真的是胖了很多很多」、「龍少爺... 你争口氣 少吃點行不行....」、「差點沒認出來」及 「老魏呀？咱减减肥吧，求你了把原來帥氣的駿傑還给我」等等。
愛潑斯坦案︱比爾蓋茨稱後悔與愛潑斯坦相處 前妻：相關細節勾起了「非常痛苦的回憶」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）的前妻梅琳達（Melinda French Gates）回應前夫名字出現在與已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的司法文件時表示，相關內容勾起婚姻中「非常、非常痛苦的時刻」，形容感到「難以置信的悲傷」。
Netflix全新浪漫喜劇《訂閱男友》3.6上線 BLACKPINK Jisoo化身疲憊上班族靠訂閱虛擬戀愛服務怦然心動
全新浪漫喜劇Netflix《訂閱男友》，即將於3月6日於Netflix全球獨家播出，今（5）日釋出了前導海報與正式前導預告。影集描述被日常工作壓得喘不過氣的網漫製作人徐未來（Jisoo智秀 飾），為了實現自己的戀愛幻想，註冊了一項「虛擬戀愛模擬服務」。影集以上班族熟悉的日常節奏，將「虛擬戀愛訂閱服務」這一新穎概念，與會讓人心空的元素巧妙結合。BLACKPINK成員Jisoo智秀與向來和搭檔演員擁有自然化學反應著稱的徐仁國搭檔演出。導演由金政植執導，他以《酒鬼都市女人們》、《因為不想吃虧》等作品聞名，擅長打造貼近現實又不落俗套的浪漫喜劇。
西田有志失誤發球全球熱議！ 重砲手滑跪謝罪奪千萬點擊！
這場日本SV聯賽的明星賽，本來該是球星們秀技的歡樂派對，沒想到卻因為一記意外發球，讓大阪Bluteon隊長西田有志瞬間竄紅全球。26歲的他，在半場發球準度挑戰中，一球偏離軌道直接砸中場邊撿球的女性工作人員，當場嚇壞全場。但西田的反應神速，從底線狂奔過去，直接來個頭先著地的滑行俯衝，停在對方面前切換成經典土下座模式，連續鞠躬道歉到對方笑開懷。
韓節目爆大S離世完整時間軸！返台途中心臟驟停搶救14小時離世 具俊曄「親授權」：永遠不要忘記她
台灣藝人大S（徐熙媛）於2025年2月2日在日本旅遊期間因流感併發肺炎病逝，享年48歲，其丈夫具俊曄在愛妻離世一周年忌日，特地為紀念雕像揭幕，與岳母及一眾親友見證大S與大家同在。而韓國節目《名人生老病死的秘密》早前特地派攝製隊追蹤報道，播出的內容首度完整還原大S病逝前幾天的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是獲得具俊曄授權，其目的十分單純：「希望所有愛熙媛的人，永遠不要忘記她。」