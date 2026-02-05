「殺戮試場」單元峰迴路轉，「滅罪鐵三角」包希仁（馬德鐘飾）、展熊飛（吳偉豪飾）、公孫珀（賴慰玲Winki飾）調查導致小禹（戴祖儀飾）昏迷真兇，並分別向小禹同學伍家俊（林俊其飾）、駱子豪（林正峰飾）及姚舒琴（關嘉敏飾）等套料，揭出子豪曾找小禹代考之餘，小禹閨密徐彥楓（蔡菀庭飾）對小禹懷有極重妒忌心，有足夠殺人動機…

飾演「機心閨密」徐彥楓的蔡菀庭（Tiffany），由於演技外形俱不俗，成功吸引網民關注兼好奇。Tiffany是「學霸級四料選美冠軍」，曾於2017年在《多倫多華裔小姐競選》奪冠兼橫掃四個大獎。2018年正式加入無綫的Tiffany，代表作是曾在處境劇《愛．回家之開心速遞》中一人分飾超過20個不同角色，及在第二季的《直播靈接觸》中飾演「恐怖娃娃」，並以認真做好每個角色贏盡正評。

非常檢控觀 ｜戴祖儀「機心閨密」起底 蔡菀庭憑《直播靈接觸》「恐怖娃娃」彈出

