非常檢控觀 ｜新鮮出爐男配何廣沛首演渣男獻出兩大突破！ 徐榮繼「彩虹版喪鐘哥」再有新造型

之前憑監製另類律政劇《踩過界》叫好又叫座的林志華，相隔8年再度推出律政劇集主題作品《非常檢控觀》，故事講述主角包希仁（馬德鐘飾）馬德鐘＋正氣警察展熊飛（吳偉豪飾）＋睿智助手公孫珀（賴慰玲飾）這個「滅罪鐵三角」，如何在追求共情、正義及公平的大前提下，破解一宗又一宗的奇案，分別為「仁義何價」、「假面人不認妻」、「血古董」、「殺戮試場」、「蝴蝶花殺手」、「孤兒怨」、「暗黑基因」及「美麗誘罪」；客串單元藝人則有陳曉華、何廣沛、徐榮、丘梓謙、林景程、羅毓儀、鄭子誠、林正峰、戴祖儀、林俊其、關嘉敏、林凱恩、莊易羚、阮嘉敏等。

首個星期的焦點單元，將是由徐榮／何廣沛、陳曉華擔正的「仁義何價」／「假面人不認妻」，徐榮的「仁義何價」除包含離奇的調包事件，徐榮的「虎袍長髮」江湖大佬型格造型亦相當吸睛，有望繼《金式森林》的「彩虹版喪鐘哥」再掀熱話。至於何廣沛及陳曉華擔正的「假面人不認妻」則更加精彩，除了有無限反轉位令劇情高潮迭起，《萬千星輝頒獎典禮》男配得主何廣沛及演技日趨成熟的陳曉華的精彩演出，亦為單元增添不少追看性。

陳曉華何廣沛第五度合作默契十足

「假面人不認妻」劇情講述到韓國發展並成為偶像的陳新彌（何廣沛飾），在香港出席簽唱會時遇上精神狀態恍惚的「女癡漢」秦湘言（陳曉華飾），湘言拉著陳新彌認定對方是老公…離奇的是，當湘言翻出「老公」舊照片時，竟與陳新彌一點也不相像，自然惹來眾人懷疑其可信性；但偏偏包希仁（馬德鐘飾）查案期間因感受到湘言莫名的巨大哀傷感，認定事件必定另有內情…

預告真空西裝造型超難Carry

這次何廣沛在單元故事中將有兩大突破性演出，為了演活韓流男偶像，何廣沛遭監製林志華苦練唱歌，劇中陳新彌演唱的新曲《懲人淚》，以及角色出道前愛唱歌曲《幸福摩天輪》，均由何廣沛親身上陣演繹。另為了配合劇中薄情人設及角色造型，何廣沛開拍前刻意減重30磅迎戰角色，相當專業：「試造型時，有Deep V真空透視西裝，要好弗先著得起，所以試完造型後就的起心肝再操弗啲；嗰時係瘦咗30磅，由180減到150磅。」除了為劇集首度獻聲及瘋狂減磅，廣沛在劇中還要應付大量「魔性十足」的PUA式對白，不但句句精彩啜核，且感染力十足。

