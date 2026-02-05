非常檢控觀 ｜與好戲賴慰玲火花四濺 陳煒分半鐘談判戲晒頂級演技

劇集「嬌俏擔當」賴慰玲Winki可謂由頭帶到落尾！為了套料，公孫珀大晒美腿及S身形引誘子豪，而坊間流傳已久、恍如人體奧妙展的「俯身執File」經典畫面亦於昨晚播出。由劇集播出以來一直是劇中「女人魅擔當」的Winki，俯身執File畫面一出，網民即大感興奮，並大讚Winki保養得宜：「呢個年紀同人妻嚟講絕對係王者。」除了執File、Winki就連輕靠房車、與林正峰對話的姿勢亦擺得弧度十足、魅力四射。

Winki接受官方訪問時透露，監製林志華除借出房車協助拍攝、還親自落場指點Winki如何擺甫：「因為知道係監製架車，所以我擺甫時可以大膽啲、唔驚刮花。同埋好多謝監製嗰日特登落嚟指導我呢場戲，因為我唔係行開性感路線，所以監製知道我要拍引誘林正峰嘅戲，佢就落嚟幫一幫手。佢好保護我嘅，佢畀我選擇我著得舒服嘅衫，我就覺得腳已經係我最可以畀大家睇嘅部份，所以我決定用腳，咁監製都贊成，就話由呢個方向出發」、「佢有叫我S形啲、同埋係佢叫我執嘢嘅，好多謝台前幕後都花咗好多心機去度好同拍好呢場戲。」Winki又謙稱希望觀眾能接受團隊為她打造的「嬌俏擔當」人設。

賴慰玲讚煒哥鏡頭背後勁溫柔

除了女人魅大爆發，Winki昨晚一集還過足戲癮，對手更是與Winki一樣好戲的陳煒（煒哥）。在包專員公孫珀懇求頌星幫忙揪出真兇徐彥楓的分半鐘場口，頌星以不同的眼神及笑容展現了層遞式的挑機！深知自己在談判中佔盡上風的頌星，先擺出任性又不合作的姿態，向曾公開落自己面的公孫珀落下馬威，並以嘲諷口氣寸公孫珀選錯軌道；到包專員忍不住幫公孫珀口時，頌星即再進一步全程笑住挑機之餘、眼神亦盡是玩味：「我就係要斷你一臂，捨唔捨得呀？」之後在考試場口，原本與公孫珀默契十足的頌星，當發現有助揪出真兇真身的考試編號有異樣時，即緊張地向公孫珀狂打眼色，短短一秒內的眼神盡是肉緊、危機訊息及擔心，相當好戲。談到與陳煒昨晚一集「對戲」連場時，Winki笑言是「一拍即合」、「火花四濺」及「乾淨俐落」，並對煒哥一cut後又回復溫柔Nice本色大表神奇佩服：「煒哥成日幫我整頭髮，佢會好細心去照顧身邊嘅人。」

