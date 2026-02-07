「蝴蝶花殺手」單元，所有證據及線索均指向展熊飛（吳偉豪飾）是兇手，加上吳偉豪Ricco全程仇恨及殺氣滿滿的演出，以及Ending一幕不懷好意兼一身「雨衣怪客」造型，令不少網民懷疑展Sir極有可能黑化變Big Boss，大嘆有追看性之餘，並再次被Ricco的超強勁胸肌震撼，大讚他外形超屈機：「著背心望落真係好大隻」、「係咪展Sir分裂咗第二個人格出嚟殺人」、「呢套劇拍得佢勁高清勁靚仔」、「黑化朱凌凌好正、「點做到每一集都咁有追看性」、「林志華係好嘢嘅」。另亦有不少網民揣測江嘉敏是兇手。

憑《非常檢控觀》好打又有型的正義警察形象再度成功入屋的Ricco，在「蝴蝶花殺手」單元中可謂擔正大旗，除了疑似Big Boss身份引人入勝，劇情還會同時揭出展Sir不為人知的過去，兼交代展Sir、秦湘言（陳曉華飾）及桐桐（游嘉欣飾）之間的三角關係！昨晚一集，吳偉豪最大亮點除了是夠大隻、忠奸難辨的邪氣古怪表情放題，還有就是與父親吳大強真真正正首度合作拍劇的畫面曝光。

吳偉豪吳大強倒模「電眼」＋「迷人笑容」勁溫馨

雖然Ricco與爸爸吳大強之前已於《飛常日誌》中同框，但其實二人第一次正式合作拍劇是始於《非常》。劇情講述展Sir因感到茫然又迷失、找來了中學時入住的孤兒院院長作深情對話兼Jam歌，配襯Ricco與大強恍如倒模的「電眼」及「迷人笑容」，整個畫面相當和諧兼有記憶點。談到當初第一次有監製邀請自己與爸爸合作拍劇，Ricco笑言爸爸當時很爽快便答應，並對林志華有信心：「我諗阿爸參加《中年好聲音》入咗公司後，唔止佢希望，我都希望有機會一齊拍劇，所以林志華監製搵我哋同場演出，我哋都深感榮幸，好開心佢畀呢個機會我哋。阿爸知道係林志華監製亦都好放心，因為佢睇過我《回歸》嘅演出，佢覺得林志華幫我塑造得個角色好好、好有效果。」

劇中，展Sir與院長相處恍如父子般溫馨兼無聲勝有聲，現實生活中Ricco與大強哥亦一樣無聲勝有聲。Ricco大爆爸爸為人雖然傳統含蓄，但其實對家人相當之Sweet，並一直默默在背後為囝囝們做盡窩心事：「佢Sweet嘅係，佢唔同你講番佢做咗一啲好Sweet嘅嘢，例如佢會叫啲朋友睇《非常檢椌觀》，又或者留意個仔啲咩咩咩，但佢唔會同你講番佢做咗啲咩咩咩，或者叫咗邊個支持你，到之後我Find Out番，阿爸原來（為我）做咗咁多咁多嘅嘢，呢啲先Sweet吖嘛。由細到大佢都唔係想我知道佢做咗幾多嘢，而係純粹為咗我而做，呢吓先Sweet吖嘛。」、「Even到依家，有啲Uncle、識咗好耐嘅朋友同佢哋講番，佢哋都會話『以前呀，你哋Daddy不知幾鬼錫你哋，點點點……又幫你哋點點點……』」

非常檢控觀 ｜ 吳大強吳偉豪父子第一次合作拍劇同框畫面曝光！

