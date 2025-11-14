非常盜3／逃亡遊戲／國寶／世一旅行團／營救飛虎/劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映︳電影LOL 今期睇咩戲

非常盜3

「四騎士」經典陣容再度合體，聯手一眾新世代「00後」魔術師，八人以寡敵眾對抗世上最危險的犯罪網絡，各人施展渾身解數，以破格魔術上演一場顛覆感官、鬥智鬥力的驚天鑽石劫案，誓要改變世界——兩代魔術師將帶來超乎想像的魔術火花，呈現前所未見的奇幻視覺體驗。 當幻術與真相交錯，誰才是操控全局的黑手？

逃亡遊戲

在不久後的將來，「逃亡遊戲」是社會上收視率最高的電視節目。這是一場致命競賽，參賽者被稱為「逃亡者」。在賽事進行的30天內，他們不斷地被職業殺手追殺；而整個逃生過程，逃亡者及殺手的一舉一動，都會實時直播，讓嗜血的觀眾收看。參賽者每生存一天，獎金就會增加；活著完成賽事，即可獲得天價巨獎。本是普通打工仔的賓查理斯（格倫鮑威爾），為了應付女兒的巨額醫療開支，被表面親和力強但實質冷血殘酷的節目監製丹基里安（佐舒布連）說服參賽。憑著反抗本能、敏銳直覺及過人身手，賓查理斯贏得海量粉絲的支持，同時亦成為了整個社會制度的威脅。隨著節目的收視率飆升，危機也隨之倍增。賓查理斯不僅要戰勝殺手，還要戰勝無數想看著他被獵殺的市民。

國寶

立花喜久雄（吉澤亮 飾）生於黑道之家，在衝突中喪父後，因獨有天分而獲歌舞伎名門花井半二郎（渡邊謙 飾）破格收入門下，與花井家繼承人俊介（橫濱流星 飾）亦敵亦友，互相砥礪，將青春奉獻給舞台。喜久雄為衝破偏見躋身頂流，甘願與魔鬼交易；俊介身為名門之後，純正血脈是祝福也是詛咒。血統與才能、榮耀與孤寂、信任與背叛，交織出一襲以藝術為名的華美之袍，上面卻爬滿蝨子。在劇變時代中、無形枷鎖下，要花多少代價，方可成就舉世無雙的「國寶」？

世一旅行團

青梅竹馬好友泰政（姜河那飾）、道振（金英光飾）、延敏（車銀優飾）和金福（姜泳錫飾）24年來形影不離，他們一直共享著同一個夢想：一起旅行。就在他們期待已久的第一次海外冒險之旅的那一天—— 一個他們在學校從未實現過的夢想——可是，一位不速之客玉心（韓善化飾）的突然加入... 從那一刻起，他們的「夢想之旅」旋即陷入徹底混亂。

營救飛虎

時值1944年的香港深陷於侵華日軍的鐵蹄之下，援華美軍飛虎隊飛行員詹姆斯（Mitchell Hoog 飾）在執行轟炸香港任務時被日軍擊落。東江縱隊港九大隊遊擊隊員沙膽仔（陳永勝 飾）、三家姐（王丹妮 飾）、單刀（伍允龍 飾）及蝦米（韓陌 飾）奉命潛入日軍俱樂部保齡球館營救詹姆斯。與此同時，矢志刺殺日軍在港高官的潛伏人員歡少（韓庚 飾）終於等到在保齡球館執行任務的絕佳機會。不料，營救詹姆斯和刺殺日軍高官的任務「相撞」，歡少身份暴露令行動曝光，便毅然與小隊一起帶著詹姆斯衝破日軍海陸空立體封鎖，與追擊日軍以命相搏，最終在大鵬灣的血色黎明中完成絕地突圍逃出生天！

劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 × 死滅迴游 先行上映

兩位主角終於相遇。咒力與咒力激烈碰撞。 圍繞著詛咒的壯烈故事將再次啟動…… 2018年10月31日。 在萬聖節熱鬧的澀谷車站周圍突然降下了「帳」，大批一般民眾受困其中。 現代最強咒術師──五條悟獨自闖入內部。然而，那裡正有企圖封印五條的咒詛師與咒靈們正在守株待兔。 虎杖悠仁等等眾多咒術師在澀谷集結。 前所未有的大規模詛咒之戰「澀谷事變」即將開幕…… 而後，戰鬥擴展至史上最凶惡術師加茂憲倫所設計的殘殺遊戲「死滅回游」。 經歷了「澀谷事變」，全國10個結界化為魔窟。 在一片混亂之中，虎杖的死刑執行人──特級術師乙骨憂太阻擋在前。 陷入絕望仍繼續戰鬥的虎杖。 無情拔刀相向的乙骨。 詛咒的混沌不斷加速。 師出同門的虎杖與乙骨，兩人的死鬥即將展開——。

