非法收受巨額財物 國防科工局前副局長遭開除黨籍

【on.cc東網專訊】中央紀委國家監委周一（27日）通報，對國家國防科技工業局前黨組成員、副局長張建華嚴重違紀違法問題立案審查調查，發現他構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，決定開除其黨籍，取消所享受的待遇，收繳違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

張建華被指喪失理想信念，背棄初心使命，違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，違規接受宴請和旅遊活動安排；不按規定報告個人有關事項；利用職務影響為親屬謀取利益；將公權力異化為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在項目承攬、投資入股、行政審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

公開資料顯示，張建華於1961年8月出生，是江蘇宜興人，長期在軍工領域工作。他曾任國防科學技術工業委員會軍工項目審核中心主任、黨委書記等職務，2008年調至國家國防科技工業局，擔任過司長、總工程師等，2013年起任國家國防科技工業局副局長、黨組成員，2018年9月兼任國家原子能機構副主任，至2021年10月不再任國家國防科技工業局副局長。

